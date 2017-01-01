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Viranşehir kırsal mahallelerinde çalışmalar sürüyor



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ŞANLIURFA (İHA) - İlçe merkezlerin yanı sıra kırsalda da çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Viranşehir ilçesi kırsal mahallelerdeki stabilize yol, sathi asfaltlama, büz boru, reglaj, beton yol, rotmix yama asfalt ve beton parke çalışmalarını mevsim şartlarına bağlı olarak devam ediyor.

Kırsal mahallelerde daha yaşanılabilir koşulları oluşturmak için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tüm ilçe kırsallarında mevsim şartlarına bağlı olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Viranşehir kırsalında Tanyeli, Derince, Sayoba, Yüceler, Ulaklı, Alakonak, Kolağası, Büyük bardakçı, Binekli, Tomurcuk, Topuzgöl, Yolalan, Toklu, Kadıköy, Ballıca, Terzi, Defterdar, Kurumgazel, Başaran, Aslanbaba, Ziyaret yolu, Yuvalıca, Bahtiyar, Kurtulmuş, Sulutepe, Güleryüz, Çamurlu, Eyyübnebi, Binekli, Fareli, Karataş köyü, Alakonak, Ulaklı, Yüceler, Sayoba, Derince, Tanyeli, Karakuzu, Mehmetçik, Taşkaya, Bozca, Ekincik, Dedeköy, Kemberli, Talihli, Yazgüneşi, Gürpınar, Yıldız, Sakalar, Tunçbilek Mezra mahallelerinde stabilize yol, sathi asfaltlama, büz boru, reglaj, beton yol, rotmix yama asfalt ve beton parke çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Viranşehir ilçesindeki kırsal mahallelerde toplam 96.3 kilometre 1 ve 2'nci kat sathi asfalt kaplama, 16 kilometre beton yol, 108 kilometre stabilize yol, 320 kilometre asfalt yama, 217 kilometre reglaj, 300 adet boru, 40 bin metrekare beton parke çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa'nın 13 ilçesinde çalışmalarını mevsim şartlarına bağlı olarak sürdürdüğünü belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, koşulları iyileştirmek için çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

(Şİ-OE-Y)



22.04.2017 15:54:04 TSI

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