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İş Adamı Akcan 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlama mesajı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:46
İş Adamı Akcan 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlama mesajı
İş Adamı Akcan 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlama mesajı

(Fotoğraflı)

Kürşat Aktaş
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde İş Adamı Adnan Akcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
İş Adamı Akcan yayımladığı mesajında, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yılını yaşıyoruz. Bundan 97 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla bu topraklarda başlayan bağımsızlık mücadelesi, bugün tüm dünya çocukları için bir bayramdır.
Bu günü bir bayram olarak geleceğin teminatı olan çocuklara armağan eden yüce Atatürk, böylelikle çocuklara verdiği değeri ve yeni Türk ulusunun geleceğinin çocukların omuzlarında yükseleceğini işaret etmiştir.
Bu bayram, Türkiye Cumhuriyetinin çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesidir. En değerli varlıklarımız olan çocuklar, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcisi, aydınlık yarınların güvencesidir" dedi.
(KA-OE-Y)

22.04.2017 15:54:43 TSI
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