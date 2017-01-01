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Başkan Kocamaz'ın koltuğuna minik Mete oturdu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başkanlık koltuğunu çocuklara bıraktı. Muhittin Develi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Mete Demir Çetinkol, Başkan Kocamaz'ın koltuğuna oturdu.

Muhittin Develi İlkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başkan Kocamaz'ı makamında ziyaret etti. Makam koltuğuna oturan Mete Demir Çetinkol'un çekingenliği üzerine "Ben de ilk seçildiğimde senin gibi çekingendim" diyen Kocamaz, Mete'yi rahatlattı.

Minik ziyaretçileri ile sohbet eden Kocamaz, çocuklara hayallerini ve ileride hangi meslek dalında çalışmak istedikleri sordu. Çocuklardan Azra Büyükyılmaz ve Azra Duru Tırtar'ın yanı sıra temsili başkan olan Mete Demir Çetinkol pilot veya arkeolog olmak isterken, 3. sınıf öğrencisi Defne Paksoy hedefinin bilim kadını olmak olduğunu söyledi. 4. sınıf öğrencisi Ömer Buğra Yıldız beyin cerrahı olmak istediğini belirtirken, Mustafa Ali Karataş da hayallerinde makine mühendisliği mesleğinin olduğunu dile getirdi.

Kocamaz, "Çocuklarımız hep bu yaşlarda idealist oluyorlar ama büyüyünce değişiyor. İnşallah bütün çocuklarımız hayal ettikleri yere gelirler" dedi.

Çocuklarla keyifli dakikalar geçiren Başkan Kocamaz, ziyaret dolayısıyla duyduğu mutluluğu dile getirerek, ziyarete gelen çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

(KYM-Y)



22.04.2017 15:56:00 TSI

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