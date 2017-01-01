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Çocuklar Çikolata Festivalinde buluştu



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Kocaeli'nin Gebze İlçesinde bulunan bir AVM'de çocuklar için Çikolata Festivali düzenlendi.

Kocaeli'nin Gebze İlçesinde bulunan bir AVM'de yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocuklar için Çikolata Festivali düzenlendi. AVM'nin içerisinde kurulan alana giren çocuklar için, çizgi film, boyama gibi etkinlikler yapılırken çocuklara bir makine yardımıyla istedikleri çikolatalar hediye ediliyor. Çikolata Festivali alanına gelen çocuklar çok mutlu oluyor ve eğleniyorlar.

Çocuklarının mutlu olduğunu belirten aileler, "Çocuklar böyle boyama etkinliklerinde çok mutlu oluyor. Çok güzel bir etkinlik. Çocuklar boyamayı çok seviyor, eğleniyor. Bizde gönül rahatlığı ile bırakabiliyoruz" dedi.

Çikolata Festivaline gelen çocuklar ise çikolata yemeyi sevdiklerini ve en çok boyama etkinliğini beğendiklerini söylediler. AVM içerisinde ki Çikolata Festivali 23 Nisan'a kadar devam edecek.

(KK-RFK-Y)



22.04.2017 15:58:11 TSI

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