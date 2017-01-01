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23 Nisan Çocuk Festivali tüm coşkusuyla sürüyor



(Fotoğraflı)



İsmail Gündüz

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Şenliği, Uluslararası Fuar Merkezi'nde devam ediyor. 30 eğlenceli atölye, 22 bilim atölyesi, 9 farklı sergi ve 6 kağıt atölyesini dolduran çocuklar, küçük ve büyük sahnedeki etkinliklerle de doyasıya eğleniyor. Eğlenceli atölye stantlarında Bilgi Evleri, KO-MEK'in Takı Tasarımı, Yüz Boyama, Kum Boyama ve Objelerin Dili, Veteriner Şube Müdürlüğü, Kağıtspor'un Geleneksel Matrak Sporu, Geleneksel Okçuluk Sporu, Eğlenceli Atletizm Sporu ve İzcilik Sporu, Antikkapı Restoran-Minik Şefler, İtfaiye ve İZAYDAŞ, Emsa Oyuncak Hastanesi-KOÜ Teddy Bear, Balon Kukla, Cam Boncuk Ve Cam Üfleme, Faruk Yalçın Darıca Hayvanat Bahçesi Ve Botanik Parkı, Yap Yap Oyna, İpli Kukla, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü-112 Acil Ambulans-UMKE, Pony Club, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, Beyaz Kalpler, Uçurtma Dünyası, TEMA, Kızılay, Türk Hava Kurumu, Park Bahçeler Ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yer alıyor.

23 Nisan Festivali'nde 23 Nisan Pazar günü de etkinlikler sürecek. TRT Çocuk'ta çocukların ilgiyle izlediği Rafadan Tayfa gösterisi 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuklarla buluşacak.

(İG-RFK-Y)



22.04.2017 16:01:33 TSI

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