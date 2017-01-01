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Lösemili minikler 23 Nisan'ı kutladı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde yatarak tedavi görev lösemi hastası minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Atatürk'ün dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla OMÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde, Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği(LÖSAM) öncülüğünde kutlama etkinliği düzenlendi.

OMÜ Veteriner Fakültesi öğrencileri ve Çocuklar Üşümesin Grubu'nun katkıları ile düzenlenen etkinlikte konuşan LÖSAM Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Gökhan İnat, "Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan, dünyada kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Bu vesile ile her yıl olduğu gibi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Servisinde tedavi görmekte olan çocuklarımız başta olmak üzere bugünü hastanede tedavi altında geçiren bütün çocuklarımız için etkinlik düzenledik" dedi.

Aileleri ile birlikte gönüllerince eğlenen çocuklara daha önceden istedikleri hediyeleri verildi. Palyaço gösterisi ile devam eden etkinlik pasta kesimi ile sona erdi.

(SAM-SLH-Y)



22.04.2017 16:02:16 TSI

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