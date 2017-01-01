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Polisiye yazarı Ahmet Ümit Kayseri'de

- Ahmet Ümit: "Kayseri ile ilgili roman yazmak istiyorum"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Selma Kara

KAYSERİ (İHA) - Ünlü polisiye roman yazarı Ahmet Ümit Kayseri'de düzenlenen imza gününde okurları ile buluştu.

Bir kitabevinde düzenlenen imza gününde imza gününde konuşan Ahmet Ümit, aynı zamanda tarihi romanlar yazan bir yazar olarak, çok sayıda medeniyeti bünyesinde barındıran Kayseri ile ilgili roman yazmak istediğini söyledi. Kayseri'yi 'kimliği olan bir şehir' şeklinde tanımlayan Ahmet Ümit, "Kayseri sevdiğimiz şehirlerden biri. Benim için kimliği ve kişiliği olan şehirler değerlidir. Kayseri de Hitit'ten bu yana, Roma, Selçuklu anıtları ile tarihi bir şehrimiz. Kökleri çok uzaklara giden bir şehir. Kısmet olursa ileride Kayseri ile ilgili bir şeyler yazmayı çok isterim. İlk geldiğimizde de çok mutlu olmuştum. Selçuklular'dan kalma böyle bir mekanda bu etkinliği yapıyor olmak ayrı bir keyif, benim gibi tarihi romanlar yazan bir yazar açısından" dedi.

Başkomser Nevzat Ekim ayında yine geliyor

Ayrıca, yeni kitabının da en geç Ekim ayında okurlarla buluşacağı müjdesini veren Yazar Ahmet Ümit, Karanlıkta Koşanlar, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir,Kavim, İstanbul Hatırası, Sultanı Öldürmek ve Beyoğlu'nun En Güzel Abisi kitaplarında yer alan kurgusal karakter Başkomser Nevzat ve ekibinin de, bu kitapta tekrar boy göstereceğini sözlerine ekledi.

(SK)



22.04.2017 16:03:25 TSI

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