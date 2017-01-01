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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Vezirhan'da Bahar Futbol Turnuvası başladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:02
Vezirhan'da Bahar Futbol Turnuvası başladı
Vezirhan'da Bahar Futbol Turnuvası başladı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Vezirhan'da bu yıl 7'incisi düzenlenen gelenek Bahar Futbol Turnuvası başladı.
Vezirhan Belde Stadında Vezirhan Belediyesi tarafından organize edilen geleneksel turnuvanın ilk gününde iki takım arsında oynanan maçta 24 gol oldu. İlk günkü maçlarda Vatanseverspor, Birazhırssporu 10-0 yenerken diğer bir karşılaşmada Çikaskondikasspor, Çakallarladanssporu 11-3 yendi.
Turnuva hakkında açıklama yapan Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, her sene böyle turnuva yaptıklarını ifade ederek, "Biz Vezihan Beldesi olarak zaten spora çok önem veriyoruz. Bu bahar turnuvası sayesinde Vezirhan'ın gençleri de birbirleriyle daha da kaynaşmış oluyor. Ben her iki takıma da gösterdikleri başarılardan dolayı teşekkür ediyorum"dedi.
(CKT-DA-Y)

22.04.2017 16:10:36 TSI
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