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23 Nisan'da Büyükşehir Belediye Başkanı Emine Zümra Sarıbaş oldu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:05
23 Nisan'da Büyükşehir Belediye Başkanı Emine Zümra Sarıbaş oldu
23 Nisan'da Büyükşehir Belediye Başkanı Emine Zümra Sarıbaş oldu

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle makam koltuğunu İbrahim Yapıcı İlkokulu'ndan 3. sınıf öğrencisi Emine Zümra Sarıbaş'a devretti.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna Emine Zümra Sarıbaş oturdu. Selçuklu İbrahim Yapıcı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Emine Zümra Sarıbaş, Okul Müdürü Yaşar Nazlıtepe, öğretmenleri ve arkadaşları ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in makamına geldi.
Makamını Emine Zümra Sarıbaş'a teslim eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, "Tüm çocuklarımızın, gençlerimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Bu makamların devri güzel bir gelenek. Bunu izleyen çocuklarımız kendileriyle ilgili vizyon oluşturuyorlar. Kendilerine daha fazla güveniyorlar ve bir hedef koymuş oluyorlar. Tabii herkes belediye başkanı olmak ya da belli bir meslek sahibi olmak zorunda değil. Burada önemli olan şudur. Her ne olursanız olun; vatanını, milletini seven, ülkesi ve insanlık için çalışan, milli ve manevi değerlere bağlı, aileleri için hayırlı evlatlar olmak, güzel insanlar olmak temel hedef olmalıdır. Bunu diliyoruz. İnşallah tüm çocuklarımız milli kültürümüze, örf ve ananelerimize uygun, inancımızı ve geleneklerimizi yaşatan bizden sonraki nesiller olarak da millet ve devlet geleneğimizin devamını sağlayan çocuklarımız olsun" dedi.
Tüm arkadaşlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Emine Zümra Sarıbaş da, belediyecilik adına Konya'nın tüm Türkiye'ye ve hatta dünya şehirlerine örnek olacak çalışmalar sergilediğini ifade etti. Sarıbaş, belediye başkanı Konya'daki bisiklet yollarını daha da yaygınlaştıracağını belirterek, bisiklet yollarına araç park edilmemesini istedi.
Kendisini ziyaret eden öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
(İHA-İP-Y)

22.04.2017 16:14:12 TSI
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