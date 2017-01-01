22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Kılıç'dan 23 Nisan mesajı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:06
Başkan Kılıç'dan 23 Nisan mesajı
Başkan Kılıç'dan 23 Nisan mesajı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
23 Nisan'ın Ulusal egemenliğin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin açılış yıl dönümü olduğunu ve bu nedenle de bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini belirten Kılıç, "Geleceğin Çat'ını, Erzurum'unu ve Türkiye'sini emanet edeceğimiz çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.
Geleceğin şimdiki ve gelecek nesillerin elinde olacağını vurgulayan Kılıç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 97 yıldır ilk günkü coşku ve heyecanla, başta çocuklarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımızı barış ve refaha kavuşturmak, onlara daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için çalışmaktadır. Çocuklarımızın bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Atatürk de, bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bugünü çocuklara armağan etmiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milli egemenliği tesis eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur. Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek 'bayram' olan 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda, çocuklarımızın sağlıklı bir aile ve toplum yapısı içinde ve güçlü ve müreffeh bir düzende büyümelerini temenni ediyorum. Halkımızın ve tüm dünya çocuklarının 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarını sevgiyle kucaklıyor ve hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.
(ERZ-AT-Y)

22.04.2017 16:15:33 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da otomobil ile tır çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL

ERZURUM'DA OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI
2 bin 800 rakımda milli takım için ter döktüler
YEREL

2 BİN 800 RAKIMDA MİLLİ TAKIM İÇİN TER DÖKTÜLER
Mahmut Enes Soysal, Güneş Vakfı'nın konuğu oldu...
YEREL

MAHMUT ENES SOYSAL, GÜNEŞ VAKFI'NIN KONUĞU OLDU...
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE YAĞIŞ UYARISI
Başkan Sekmen'den Çocuk Bayramı Mesajı
YEREL

BAŞKAN SEKMEN'DEN ÇOCUK BAYRAMI MESAJI
Başkan Sekmen'den Miraç Kandili Mesajı
YEREL

BAŞKAN SEKMEN'DEN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Genç iletişimcilerden Hayvan Barınağı'na ziyaret
YEREL

GENÇ İLETİŞİMCİLERDEN HAYVAN BARINAĞI'NA ZİYARET
Bölge üniversiteleri rektörleri Mardin'de bir araya geldi
YEREL

BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ REKTÖRLERİ MARDİN'DE BİR ARAYA GELDİ
AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz: &quot;Erzurumlu hemşehrilerimizle iftihar ediyoruz&quot;
YEREL

AK PARTİ ERZURUM İL BAŞKANI MEHMET EMİN ÖZ: "ERZURUMLU HEMŞEHRİLERİMİZLE İFTİHAR EDİYORUZ"
Vali Azizoğlu, &quot;Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca insanları doğruluğa, iyiliğe yardımlaşmaya teşvik etmiştir&quot;
YEREL

VALİ AZİZOĞLU, "PEYGAMBER EFENDİMİZ, HAYATI BOYUNCA İNSANLARI DOĞRULUĞA, İYİLİĞE YARDIMLAŞMAYA TEŞVİK ETMİŞTİR"
Erzurum Belediye Başkanı Sekmen'e &quot;En iyi kent vizyonu&quot; ödülü
YEREL

ERZURUM BELEDİYE BAŞKANI SEKMEN'E "EN İYİ KENT VİZYONU" ÖDÜLÜ
Erzurum'da kaçakçılık operasyonu
YEREL

ERZURUM'DA KAÇAKÇILIK OPERASYONU
Mehmetçik Vakfı'ndan ETSO'ya ziyaret
YEREL

MEHMETÇİK VAKFI'NDAN ETSO'YA ZİYARET
Vali Azizoğlu'ndan 23 Nisan mesajı
YEREL

VALİ AZİZOĞLU'NDAN 23 NİSAN MESAJI
Meteorolojiden 6 ilde kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 6 İLDE KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI
Erzurum'da meteorolojik uyarı
YEREL

ERZURUM'DA METEOROLOJİK UYARI
Küçük Başkan'dan Erzurum için önemli projeler
YEREL

KÜÇÜK BAŞKAN'DAN ERZURUM İÇİN ÖNEMLİ PROJELER
Expo Katar'dan Başkan Sekmen'e &quot;En İyi Kent Vizyonu&quot; ödülü
YEREL

EXPO KATAR'DAN BAŞKAN SEKMEN'E "EN İYİ KENT VİZYONU" ÖDÜLÜ
Jenarötörden kaçak sigara çıktı
YEREL

JENARÖTÖRDEN KAÇAK SİGARA ÇIKTI
Okulda deprem tatbikatı
YEREL

OKULDA DEPREM TATBİKATI
Oltu'da 23 Nisan provası
YEREL

OLTU'DA 23 NİSAN PROVASI
Öğrencilerden İl Jandarma Komutanlığına ziyaret
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA ZİYARET
Horasan'da temsili belediye başkanı Muhammed Yasin Lal, makam koltuğuna oturdu
YEREL

HORASAN'DA TEMSİLİ BELEDİYE BAŞKANI MUHAMMED YASİN LAL, MAKAM KOLTUĞUNA OTURDU
Milletvekili Aydemir, Sanatçı Erkal'ı ziyaret etti
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR, SANATÇI ERKAL'I ZİYARET ETTİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

EBRU ŞALLI BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Yatak pozu sosyal medyayı salladı!