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Başkan Kılıç'dan 23 Nisan mesajı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

23 Nisan'ın Ulusal egemenliğin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin açılış yıl dönümü olduğunu ve bu nedenle de bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini belirten Kılıç, "Geleceğin Çat'ını, Erzurum'unu ve Türkiye'sini emanet edeceğimiz çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Geleceğin şimdiki ve gelecek nesillerin elinde olacağını vurgulayan Kılıç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, 97 yıldır ilk günkü coşku ve heyecanla, başta çocuklarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımızı barış ve refaha kavuşturmak, onlara daha aydınlık bir gelecek hazırlamak için çalışmaktadır. Çocuklarımızın bu onurlu görevi en güzel şekilde yerine getireceklerine inanan Atatürk de, bu büyük sevgi ve inancının bir ifadesi olarak bugünü çocuklara armağan etmiştir. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla çıkılan yolda, ecdadımız birlik ve beraberliğinden ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Milli egemenliği tesis eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur. Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek 'bayram' olan 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda, çocuklarımızın sağlıklı bir aile ve toplum yapısı içinde ve güçlü ve müreffeh bir düzende büyümelerini temenni ediyorum. Halkımızın ve tüm dünya çocuklarının 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, dünyanın bütün çocuklarını sevgiyle kucaklıyor ve hepsinin gözlerinden öpüyorum" dedi.

(ERZ-AT-Y)



22.04.2017 16:15:33 TSI

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