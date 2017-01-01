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Diyarbekirspor'da parola galibiyet



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup Takımlarından Diyarbekirspor, yarın sahasında Orduspor'u konuk ediyor.

Yeşil kırmızılı ekip, Orduspor maçı hazırlıklarını bugün Seyrantepe Spor Tesislerinde yaptı idmanla tamamladı. Diyarbekirspor Teknik Direktörü Ahmet Duman, idman sonrasında yaptığı açıklamada, Orduspor karşısına kazanmak için çıkacaklarını söyledi. Duman, "Ligin bitimine iki hafta kaldı. Artık sezonun tamamlanmasını bekliyoruz. Orduspor ve Elaziz Belediyespor maçlarını kazanıp play off müsabakalarına moralli çıkmak istiyoruz. Hedefimiz kalan son iki maçımızı galibiyetle tamamlamaktır" dedi.

Yarın oynanacak Diyarbekirspor-Orduspor maçının başlama saati, Orduspor'un başvurusu üzerine TFF tarafından değiştirilmişti. Diyarbekirspor'un da onayı alınarak maçın başlama saati 15.30'dan 15.00'a çekildi.

Öte yandan Seyrantepe Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın hakemliğini ise İstanbul'dan İlker Yasin Avcı yapacak.

(İHA-MP-Y)



22.04.2017 16:17:21 TSI

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