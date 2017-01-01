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Beyşehir'de kayıklarla kıyı temizliği

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:15
Beyşehir'de kayıklarla kıyı temizliği
Beyşehir'de kayıklarla kıyı temizliği

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölüne sahip olan Konya'nın Beyşehir ilçesinde, belediye ekipleri göl sahilinde ve su yüzeyinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Beyşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından göl kıyısında temizlik çalışması yürütüldüğü belirtildi. Tarihi Taşköprü ile Eşrefoğlu Köprüsü arasında kalan su yüzeyinde rüzgarın şiddetiyle oluşan dalgalarla bölgede biriken ot, yosun, saz ve yabancı maddelerin temizlendiği bildirildi. Açıklamada, ekiplerin balıkçı teknelerinden de istifade ederek göl yüzeyinde genel bir temizlik çalışması yaptığı, toplanan yabancı maddelerin ardından ilçe dışına çıkarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, ilkbahar mevsiminin gelmesi ile birlikte göl kıyılarını daha temiz ve güzel bir görüntüye kavuşmasının sağlanmasının amaçlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Özellikle temizlik çalışması gerçekleştirilen alan, Beyşehir kent merkezinin vitrini konumunda. O yüzden, bu bölgenin temiz tutulmasına ayrı bir önem verilmektedir. Ekiplerimizce yürütülen çalışmalarla, göl yüzeyinde ve kıyılarda görsel kirlilik arz eden ne varsa toplanıp temizlenmektedir. Bu çalışmalar ihtiyaç oldukça, diğer kıyı kesimlerinde de yürütülecektir. Ayrıca, kent merkezinden geçen Çarşamba kanalında da zaman zaman buna benzer çalışmalar yürütülmektedir."
(İHA-İP-Y)

22.04.2017 16:23:41 TSI
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