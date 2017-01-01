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Gölyazı'da renkli Turizm Haftası kutlaması



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Turizm Haftası kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu.

Gölyazı Mahallesi'nin önemli değerleri arasında yer alan Ağlayan Çınar'ın bulunduğu meydanda gerçekleştirilen programa Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile çok sayıda davetli katıldı.Vatandaşların ilgi gösterdiği törende konuşan Başkan Bozbey, "Ne olur Gölyazı'ya sahip çıksın. Eğer siz sahip çıkmazsanız birileri gelir sahip çıkar ve siz karşıdan bakarsınız" dedi.

Gölyazı'da 2 bin 500 yıllık tarihe sahip inanılmaz değerler olduğunu söyleyen Bozbey, kazı çalışmalarında 2 bin 500 yıl öncesinin sosyal dokusunu, kültürel işlerini anlatan işlere rastlandığına dikkat çekti. Kazılarda çıkan tarihi eserleri sergilemek için beklediklerini ifade eden Başkan Bozbey şöyle devam etti:

"Bu ülkenin dört bir tarafında inanılmaz güzel tarihi yerlerimiz, arkeolojik değerlerimiz var. Önemli olan bunlara ne kadar sahip çıktığımız. Bunların bana göre yüzde 90'ını kaybettik yüzde 10'unu korumaya çalışıyoruz. Bunları halen daha ganimet olarak değerlendiren zihniyetler var. Aslında bunlar hepimizin ganimeti, kentlerin, mahallelerimizin, ülkemizin ganimetidir bunlar. Bunlara hepimizin sahip çıkma ve koruma sorumluluğu var. Buradaki eserlere önce siz sahip çıkacaksınız, sonra da buraya gelenlere korumasını söyleyeceksiniz. Bu hem burada yaşamanın bir bedelidir, hem de çocuklarımızı, torunlarımızı düşünürsek onlara aktaracağımız en önemli hazinedir."

Gölyazı Ünallar İlkokulu 5. Sınıf öğrencisi ve Apollania Kültür Elçisi Sükeyna Pullu da konuşma yaptı. Pullu, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik etti.

Başkan Mustafa Bozbey, Sükeyna Pullu'ya yaşadığı bölgeyi daha iyi araştırması için tablet bilgisayar sözü verdi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediyesi tarafından gitar eğitimi alan çocuklar konser verdi. Barış İçin Müzik Nilüfer Orkestrası sahne alarak Ağlayan Çınar'ın altında unutulmaz bir konsere imza attı. Bozbey, Barış İçin Müzik Nilüfer Orkestrası'nın şefi Felix Briceo'ya katkılarından dolayı plaket verdi. Nilüfer'de Turizm Haftası kapsamında Gölyaz'da Nefertem Quartet da sahne aldı.

(MŞ)



22.04.2017 16:25:39 TSI

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