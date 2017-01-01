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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Amed Sportif Faaliyetler umutlu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:19
Amed Sportif Faaliyetler umutlu

DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, yarın Ankara'da Hacettespor ile karşılaşacak.
Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Taner Taşkın, Ankara'da yapacakları Hacettepsor maçını bir hayli zorlu olacağını söyledi. Taşkın, "Bu maç kolay olmayacak. Çünkü rakibimiz bu ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Rahat bir konumda. Biz ise stresliyiz ve puan kaybetmeye tahammüllümüz yok. Bu nedenle çok zorlu bir müsabakaya çıkacağız. Ama şartlar ne olursa olsun Ankara'dan 3 puanla dönen taraf olmalıyız. Hedefimiz bu nedenle mutlak galibiyettir" dedi.
Şampiyonluk mücadelesi verdiklerini ve lider İstanbulspor'un 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunduklarını vurgulayan Taşkın, "Yani matematiksel olarak direkt olarak 2. Lige çıkma şansımız var. Bu hedefe odaklanmış durumdayız. Önce kendi maçlarımızı kazanmak daha sonra da İstanbulspor'un puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Direkt olarak şampiyon olma şansımızı sonuna kadar kovalayacağız" diye konuştu.
(İHA-MP-Y)

22.04.2017 16:28:18 TSI
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