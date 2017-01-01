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Van'da 23 Nisan etkinlikleri

- Temsili müdürden büyüklere kaçak elektrik uyarısı



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi (VEDAŞ) Müdürü Emrullah Okuducu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu temsili olarak İlknur Ilıcalı İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Ümmü Gülsüm Çakıl'a bıraktı.

Van'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başlarken, kutlamalar çerçevesinde İlknur Ilıcalı İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Ümmü Gülsüm Çakıl, temsili olarak VEDAŞ Şirket Müdürlüğü koltuğuna oturdu. Koltuğa oturur oturmaz 186'yı arayan Çakıl, il genelindeki arızalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çakıl vatandaşlara seslenerek, "Bütün halkımıza sesleniyorum. Kimse kaçak kullanmasın, elektrikler kesilmesin, çocuklar karanlıkta kalmasın" dedi.

Öğrencilere hediye dağıtılması ile devam eden etkinlik, VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, VEDAŞ İl Müdürü Beytullah Özbayram, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Çimen Koç ve öğrencilerin fidan dikimiyle sona erdi.

(ATL-ŞAK-Y)



22.04.2017 16:29:56 TSI

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