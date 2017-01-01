22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Van'da 23 Nisan etkinlikleri

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:21
Van'da 23 Nisan etkinlikleri
Van'da 23 Nisan etkinlikleri
- Temsili müdürden büyüklere kaçak elektrik uyarısı

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Vangölü Elektrik Dağıtım ve Anonim Şirketi (VEDAŞ) Müdürü Emrullah Okuducu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu temsili olarak İlknur Ilıcalı İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Ümmü Gülsüm Çakıl'a bıraktı.
Van'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları başlarken, kutlamalar çerçevesinde İlknur Ilıcalı İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Ümmü Gülsüm Çakıl, temsili olarak VEDAŞ Şirket Müdürlüğü koltuğuna oturdu. Koltuğa oturur oturmaz 186'yı arayan Çakıl, il genelindeki arızalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra öğrencilerin sorularını yanıtlayan Çakıl vatandaşlara seslenerek, "Bütün halkımıza sesleniyorum. Kimse kaçak kullanmasın, elektrikler kesilmesin, çocuklar karanlıkta kalmasın" dedi.
Öğrencilere hediye dağıtılması ile devam eden etkinlik, VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, VEDAŞ İl Müdürü Beytullah Özbayram, Kurumsal İletişim ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Çimen Koç ve öğrencilerin fidan dikimiyle sona erdi.
(ATL-ŞAK-Y)

22.04.2017 16:29:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
&quot;Belediyeler kaynakları vatandaşın hizmetine sunmak zorundadır&quot;
YEREL

"BELEDİYELER KAYNAKLARI VATANDAŞIN HİZMETİNE SUNMAK ZORUNDADIR"
Çatak'ta satranç turnuvası
YEREL

ÇATAK'TA SATRANÇ TURNUVASI
Kaymakam Öztürk'ten 23 Nisan mesajı
YEREL

KAYMAKAM ÖZTÜRK'TEN 23 NİSAN MESAJI
Çatak'ta gökyüzü uçurtmalarla renklendi
YEREL

ÇATAK'TA GÖKYÜZÜ UÇURTMALARLA RENKLENDİ
Van'da 6. geleneksel aşıklar şenliği
YEREL

VAN'DA 6. GELENEKSEL AŞIKLAR ŞENLİĞİ
Karael'den 23 nisan mesajı
YEREL

KARAEL'DEN 23 NİSAN MESAJI
Van-Bahçesaray yolundaki kar yığınları şaşırtıyor
YEREL

VAN-BAHÇESARAY YOLUNDAKİ KAR YIĞINLARI ŞAŞIRTIYOR
Van'da yeni güvenlik korucuları göreve başladı
YEREL

VAN'DA YENİ GÜVENLİK KORUCULARI GÖREVE BAŞLADI
Bahçesaray'da yüzde 68'lik piknik
YEREL

BAHÇESARAY'DA YÜZDE 68'LİK PİKNİK
Ahırda uyuşturucu ve silah ele geçirildi
YEREL

AHIRDA UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Öğrencilerden örnek davranış
YEREL

ÖĞRENCİLERDEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Van'da özel harekat polisli uyuşturucu operasyonu
YEREL

VAN'DA ÖZEL HAREKAT POLİSLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU
3. Türkiye-İran Forumu
YEREL

3. TÜRKİYE-İRAN FORUMU
Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden sahil temizliği
YEREL

VAN KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SAHİL TEMİZLİĞİ
Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan etkinliği
YEREL

ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ
Van'da 'çocuk hakları' eğitimi
YEREL

VAN'DA 'ÇOCUK HAKLARI' EĞİTİMİ
Öğrencilerin hayalleri gerçek oldu
YEREL

ÖĞRENCİLERİN HAYALLERİ GERÇEK OLDU
Van'da 7 kilo eroin ele geçirildi
YEREL

VAN'DA 7 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
İpekyolu Belediyesinden 23 Nisan etkinliği
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN 23 NİSAN ETKİNLİĞİ
Bahçesaray müftüsü Eker, göreve başladı
YEREL

BAHÇESARAY MÜFTÜSÜ EKER, GÖREVE BAŞLADI
İpekyolu Belediyesinden fidan dikimi
YEREL

İPEKYOLU BELEDİYESİNDEN FİDAN DİKİMİ
Van'da Buzağı Hastalıkları Sempozyumu
YEREL

VAN'DA BUZAĞI HASTALIKLARI SEMPOZYUMU
Polis ve üniversitelilerden çocuklara 23 Nisan hediyesi
YEREL

POLİS VE ÜNİVERSİTELİLERDEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN HEDİYESİ

Van'da fidan dikimi
YEREL

VAN'DA FİDAN DİKİMİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

EBRU ŞALLI BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Yatak pozu sosyal medyayı salladı!