22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cihanbeyli Belediyesi makamı çocuklara emanet etti

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:26
Cihanbeyli Belediyesi makamı çocuklara emanet etti
Cihanbeyli Belediyesi makamı çocuklara emanet etti

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cihanbeyli Belediye Başkanlığı koltuğu çocuklara devredildi.
Cihanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Gürel'in makamına Faik Türkmen Ortaokulu 5. sınıf öğrencilerinden Zeynep Karacan ve Mehmet Berkay Meler oturdu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Faik Türkmen Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gürel'e çiçek takdim etti.
Cihanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Halil Gürel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, ''Başkanlık makamını geleceğimiz olan gençlere devretmek büyük anlam ifade ediyor. Belediye Başkanlığı önemli ve sorumluluğu ağır olan bir görev. Şehirlerin sahipleri belediyelerdir. Çünkü şehrin idarecilerine baktığımız zaman halkın oyu ile seçilerek gelinen tek makam belediye. Dolayısı ile devamlı halkın içinde olan, halkın sorunları ile bire bir yüz yüze olan halkın da sorununu en rahat bir şekilde ifade ettiği bir kurum belediye. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Türkiye'nin başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere Başbakanlığa kadar her makama çocuklarımız oturuyor. Bunun amaç ve gayesi yarının gençleri ve yöneticileri olan çocuklarımıza bu makamları sevdirmek. Bu makamlarda kendilerinin de olabileceğini benimsetmektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı Kutluyorum" dedi.
Cihanbeyli Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Gürel, ziyarette bulunan öğrencilere günün anısına çeşitli hediyeler verdi.
(İHA-İP-Y)

22.04.2017 16:34:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Akşehir Belediyesi'nden çocuklara 23 Nisan sürprizi
YEREL

AKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ÇOCUKLARA 23 NİSAN SÜRPRİZİ
Beyşehir'de kayıklarla kıyı temizliği
YEREL

BEYŞEHİR'DE KAYIKLARLA KIYI TEMİZLİĞİ
23 Nisan'da Büyükşehir Belediye Başkanı Emine Zümra Sarıbaş oldu
YEREL

23 NİSAN'DA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EMİNE ZÜMRA SARIBAŞ OLDU
Duransoy: &quot;23 Nisan 1920'de Türk Milleti egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiştir&quot;
YEREL

DURANSOY: "23 NİSAN 1920'DE TÜRK MİLLETİ EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR DEMİŞTİR"
SOLOTÜRK'ten kanserle mücadele eden çocuklara jest
YEREL

SOLOTÜRK'TEN KANSERLE MÜCADELE EDEN ÇOCUKLARA JEST
80 Binde Devri Alem Parkı 23 Nisan'da ücretsiz
YEREL

80 BİNDE DEVRİ ALEM PARKI 23 NİSAN'DA ÜCRETSİZ
Karamercan: &quot;Aydınlık yarınlarımızın en büyük teminatı çocuklarımızdır&quot;
YEREL

KARAMERCAN: "AYDINLIK YARINLARIMIZIN EN BÜYÜK TEMİNATI ÇOCUKLARIMIZDIR"
Konya'da 2 kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

KONYA'DA 2 KAMYON ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Konya'da parkta bıçaklı kavga: 1 ölü
YEREL

KONYA'DA PARKTA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG
Kulu'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL

KULU'DA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI
Vali Canbolat, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
YEREL

VALİ CANBOLAT, KOLTUĞUNU İLKOKUL ÖĞRENCİSİNE DEVRETTİ
Büyükşehir'den &quot;Konya'da Bahar&quot; isimli ödüllü fotoğraf yarışması
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN "KONYA'DA BAHAR" İSİMLİ ÖDÜLLÜ FOTOĞRAF YARIŞMASI
Konya Ticaret Borsası
YEREL

KONYA TİCARET BORSASI
Konya'da 7. Ulusal Alzheimer Kongresi gerçekleştirildi
YEREL

KONYA'DA 7. ULUSAL ALZHEİMER KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Başkan Altay: &quot;Sanayi çalışanı gençlere önem veriyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN ALTAY: "SANAYİ ÇALIŞANI GENÇLERE ÖNEM VERİYORUZ"
Başkan Akkaya, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
YEREL

BAŞKAN AKKAYA, KOLTUĞUNU İLKOKUL ÖĞRENCİSİNE DEVRETTİ
Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avına baskın
YEREL

BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE ELEKTROŞOKLA BALIK AVINA BASKIN
AK Parti'li Uysal'dan Başkan Özgüven'e ziyaret
YEREL

AK PARTİ'Lİ UYSAL'DAN BAŞKAN ÖZGÜVEN'E ZİYARET
&quot;Konya'da 'lale mevsimi' yaşanıyor&quot;
YEREL

"KONYA'DA 'LALE MEVSİMİ' YAŞANIYOR"
Başkan Özgüven, makamı miniklere emanet etti
YEREL

BAŞKAN ÖZGÜVEN, MAKAMI MİNİKLERE EMANET ETTİ
KTO Karatay'da Suriyelilerin sorunları ele alındı
YEREL

KTO KARATAY'DA SURİYELİLERİN SORUNLARI ELE ALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

EBRU ŞALLI BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Yatak pozu sosyal medyayı salladı!