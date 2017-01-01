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Belediyeden emekli olan personele veda yemeği

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:32
Belediyeden emekli olan personele veda yemeği
Belediyeden emekli olan personele veda yemeği

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Belediyesinden emekli olan personeller için mesai arkadaşları tarafından veda yemeği programı düzenledi.
Adilcevaz Belediyesinde çalışan ve emekli olan Celal Günay, Recep Erçin, Kamuran Denizci, İbrahim Bilici, Metin Gülcü, Doğan Mertoğlu ve Nizamettin Akkoyun için belediyede birlikte çalıştıkları mesai arkadaşları tarafından veda yemeği verildi. Programa katılan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, emekli olan personellere katkı ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Gürsoy, "Uzun süre belediyemizde çalışarak halkımıza hizmet veren arkadaşlarımız için bir aradayız. Hepimizin ortak derdi ilçemize ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet etmektir. Göreve geldiğimiz günden itibaren sizlerle birlikte çalışarak ilçemize ve halkımıza önemli hizmetler sunduk. Bizden yana hakkımız varsa helal olsun. Belediyemizdeki emekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda hepinize ailenizle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum. İnşallah bundan böyle bu birlik ve beraberliğinizi sürdürmenizi temenni ediyorum. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma da ayriyeten teşekkür ediyorum" dedi.
Emekli olan personeller adına konuşan Recep Erçin ise, programın hazırlanmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.
(EKİP-ŞAK-Y)

22.04.2017 16:40:57 TSI
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