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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Diyarbakır'da asfalt çalışmaları sürüyor

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:37
Diyarbakır'da asfalt çalışmaları sürüyor
Diyarbakır'da asfalt çalışmaları sürüyor

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir ilçesi Lise Caddesi sokaklarının ardından Ali Emiri Caddesine çıkan sokakları asfaltlamaya başladı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent merkezindeki bulvar, cadde ve sokaklarda başlattığı sıcak asfalt çalışmasına devam ediyor. Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi ve Lise Caddesinin ara sokaklarındaki asfalt çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Ali Emiri Caddesine çıkan 5 sokakta sıcak asfalt çalışmasına başladı. Ali Emiri 1, 2, 3, 4 ve 5. sokaklarındaki asfaltlama çalışmasının tamamlanmasının ardından ekipler, Lise Caddesine de sıcak asfalt serecek. Ekipler, Lise Caddesi ile Lise ve Ali Emiri sokaklarına toplam 4 bin 500 ton sıcak asfalt serecek.

Çalışmalar devam ediyor
Kent merkezinde 2017 yılı içinde 500 bin ton sıcak asfalt serme, kırsal ilçelerde ise bin 100 kilometrelik yolda sathi kaplama yapma hedefiyle sezonu açan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, kent genelinde bozuk ve yıpranan bulvar, cadde ve sokaklarda sıcak asfalt çalışması tüm hızıyla devam ediyor.
(İHA-MP-Y)

22.04.2017 16:45:39 TSI
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