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Çatak'ta gökyüzü uçurtmalarla renklendi



(Fotoğraflı)



Gökhan Murat Göktürk

VAN (İHA) - Van'ın Çatak ilçesinde belediye tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen uçurtma şenliğinde Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, çocukla birlikte uçurtma uçurdu.

Çatak'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Çatak Belediyesi çocukların bayramını renklendirmek için uçurtma şenliği düzenledi. İlçe merkezindeki 2 bin öğrenci uçurmalarını alarak şenliğe katıldı. Gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla süsleyen çocukların sevinci gözlerinden okunurken, protokol üyeleri de bu sevince ortak oldu. Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, eşi Demet Akgül ve çocukları, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Salih Taş, AP Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur da çocuklarla birlikte uçurtma uçurdu.

(GMG-ŞAK-Y)



22.04.2017 16:50:48 TSI

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