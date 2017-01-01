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Elazığ'da geleneksel çocuk şenliği

- Geleneksel çocuk şenliğinde bir araya gelen yetim çocuklar neşeli anlar yaşadı



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, 'Geleneksel Çocuk Şenliği' programı kapsamında bir araya gelen yetim çocuklar neşeli anlar yaşadı.

İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi ve Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü tarafından 'Geleneksel Çocuk Şenliği' programının ikincisi düzenlendi. Programda uçurtma uçurmadan ip atlamaya, yumurta yarışından yöresel oyunlara kadar bir çok oyunu oynayan 100 yetim çocuk doyasıya eğlendi. FÜ Kültür Park'ta düzenlenen programa FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi Kadınlar Birim Başkanı Gülsüm Sönmez, FÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü öğrencileri ve yetim çocuklar katıldı.

FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, Geleneksel Çocuk Şenliğinde uçurtma uçurma, çuval giyme, halat çekme ve benzeri oyunlarla yetim çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Geleneksel Çocuk Şenliğinin ikincisini gerçekleştirdiklerini dile getiren İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi Kadın Birim Başkanı Gülsüm Sönmez, amaçlarının mazlumun, yetimin yüzünü güldürmek olduğunu belirtti.

(YÖ-HiV-Y)



22.04.2017 16:52:12 TSI

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