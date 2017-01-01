22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ELAZIĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Elazığ'da geleneksel çocuk şenliği

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:44
Elazığ'da geleneksel çocuk şenliği
Elazığ'da geleneksel çocuk şenliği
- Geleneksel çocuk şenliğinde bir araya gelen yetim çocuklar neşeli anlar yaşadı

(Fotoğraflı)

Yunus Özhanlı
ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da, 'Geleneksel Çocuk Şenliği' programı kapsamında bir araya gelen yetim çocuklar neşeli anlar yaşadı.
İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi ve Fırat Üniversitesi (FÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü tarafından 'Geleneksel Çocuk Şenliği' programının ikincisi düzenlendi. Programda uçurtma uçurmadan ip atlamaya, yumurta yarışından yöresel oyunlara kadar bir çok oyunu oynayan 100 yetim çocuk doyasıya eğlendi. FÜ Kültür Park'ta düzenlenen programa FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi Kadınlar Birim Başkanı Gülsüm Sönmez, FÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü öğrencileri ve yetim çocuklar katıldı.
FÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sadettin Tanyıldızı, Geleneksel Çocuk Şenliğinde uçurtma uçurma, çuval giyme, halat çekme ve benzeri oyunlarla yetim çocuklarla güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.
Geleneksel Çocuk Şenliğinin ikincisini gerçekleştirdiklerini dile getiren İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi Kadın Birim Başkanı Gülsüm Sönmez, amaçlarının mazlumun, yetimin yüzünü güldürmek olduğunu belirtti.
(YÖ-HiV-Y)

22.04.2017 16:52:12 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Memur-Sen'den şehit polis Fethi Sekin'in kabrine ziyaret
YEREL

MEMUR-SEN'DEN ŞEHİT POLİS FETHİ SEKİN'İN KABRİNE ZİYARET
Elazığ çiçeklerle renklendi
YEREL

ELAZIĞ ÇİÇEKLERLE RENKLENDİ
Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN 5 İL İÇİN FIRTINA UYARISI
Medical Park Elazığ Hastanesi erişebilirlik belgesi aldı
YEREL

MEDİCAL PARK ELAZIĞ HASTANESİ ERİŞEBİLİRLİK BELGESİ ALDI
Gençler, geleneksel spor dallarıyla eğlendi
YEREL

GENÇLER, GELENEKSEL SPOR DALLARIYLA EĞLENDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

EBRU ŞALLI BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Yatak pozu sosyal medyayı salladı!