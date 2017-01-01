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Tokat'ta masa tenisi en iyi 12'ler şampiyonası başladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:49
Tokat'ta masa tenisi en iyi 12'ler şampiyonası başladı
Tokat'ta masa tenisi en iyi 12'ler şampiyonası başladı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'ta masa tenisi en iyi 12'ler şampiyonası 3'üncü etap müsabakaları başladı.
Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Tokat Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından Tokat Belediye Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenen şampiyona Ali Yücel Spor Salonu'nda 54 sporcunun katılımıyla başladı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanlığının 2017 yılı faaliyet programında yer alan müsabakalarla ilgili bilgi veren Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkan Vekili Fatih Karaca, 9-13 yaş gurubu arasında masa tenisi mücadelesi veren sporcuların geleceğin milli takım sporcuları olacağını söyledi.
Tokat'ta düzenlenen şampiyonada ilk 4'e giren sporcuların yıldızlar ve gençlerde milli takımı oluşturacağını ifade eden Karaca, federasyon olarak alt yapıya yatırım yaparak masa tenisini bulunduğu yerden daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini kaydetti.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ise Ramazan ayında yaptıkları 500 kişilik masa tenisi organizasyonundan sonra sporcu ve antrenörler ve hakem heyeti ile 150 kişilik bir organizasyon düzenlediklerini, önümüzdeki hafta ise okul sporları Türkiye yarı finalinin Tokat'ta yapılacağını belirtti.
Amasya'dan şampiyonaya 8 yaşındaki kızlarını getiren Tayfur ve Arzu Çiğdem çifti sportif müsabakalara ellerinden geldiği kadar çocuklarını dahil etmeye çalıştıklarını ifade etti.

(Nİ-UY-Y-)

22.04.2017 16:57:46 TSI
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