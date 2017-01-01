22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven:

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:52
İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven:
- "İnsanlığın sorunları Miraç değerleriyle aşılacaktır"

KAYSERİ (İHA) - Miraç kandili dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımlayan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Sadece İslâm dünyasının değil, bütün bir insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil eden problemler ancak miraç değerleriyle aşılacaktır" dedi.
Miracı Hz. Peygamber'in Allah'ın huzuruna kabul edildiği gece olarak tanımlayan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, "Miraç; Sevgili Peygamberimizin Allah'ın izni ve keremiyle önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da sonsuz kudretin ayetlerini müşahede etmek üzere semaya yükseltildiği yolculuktur. Miraç; Mekke ile Kudüs arasındaki mukaddes bağı korumanın, Rabbimizden gelen davete icabet ederek her adımda O'na yaklaşmanın adıdır. Miraç; yücelme, maddeden uzaklaşarak manaya erişme, süflî olandan vazgeçip ulvî olana yönelme çabasıdır" dedi.
Miraç mucizesinin Müslümanlar için anlamının önemli olduğunu belirten İl Müftüsü Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Asırlar önce gerçekleşen bu mucizenin her bir Müslüman için değeri ve anlamı büyüktür. İnsanlığın hürmeti, merhameti, muhabbeti unuttuğu; emaneti zayi ettiği; benliğini ve kimliğini kaybettiği, menfaat ve adavet girdaplarında boğulduğu günümüzde miracın derin anlamı bir daha hatırlanmalıdır. Alnı secdeye her değdiğinde miracı yaşayan mümin, bu kutlu yolculuğun mesajına aşina olmalı, miraç bilincini kuşanmalı, hayatının bütün katmanlarında manevi inkişafın yollarını aramalıdır. Mümin, yücelmenin yegâne yolunun Allah'a kul olmaktan geçtiğini; mal, mülk, makam, mevki uğruna inancını ve erdemlerini feda ederse vuslata eremeyeceğinin farkında olmalıdır. Zira hem Cenâb-ı Hakkın katında hem de toplum nezdinde kadri yüce bir insan olmak, sıddık olmakla, özü sözü bir, güvenilir, mütevazı, fedakâr ve samimi bir mümin olarak yaşamakla mümkündür.
Miraç ile geçmişte göklere uzanan yolculuk, bugün kendi semamıza, iç dünyamıza doğru devam etmektedir. Peygamberimizin kadem-i şerifinde Mekke'yi Kudüs'e bağlayan yol, bugün hepimizin gönlünde bu iki harem beldeyi buluşturmaktadır. Hz. İbrahim'in Kâbe'yi inşa ederken tevhid, birlik, kardeşlik, kulluk için yaptığı çağrı, bugün Mescid-i Aksa için ümmet, özgürlük, diriliş, dayanışma şuuruna dönüşmelidir. Unutulmamalıdır ki, mümin miraçsız, Miraç Mescid-i Aksa'sız olmaz.
Savaşın ve zulmün kol gezdiği İslâm coğrafyasında güvenin, huzurun, emniyet ve hürriyetin yeniden hâkim olması, Müslümanların miraç değerlerini benimsemesiyle mümkün olacaktır. Sadece İslâm dünyasının değil, bütün bir insanlığın yücelmesine ve yükselmesine engel teşkil eden problemler ancak miraç değerleriyle aşılacaktır. İnsanlık; ahlâkına, hukukuna, sorumluluğuna kısacası insanlığına sahip çıktığında yeryüzünün şerefli halifesi olacaktır.
Bu duygularla Kayserimizde, ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslümanların kutlu Miraç kandilini tebrik ediyor, bu kandilin İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayetine, dünyada yaşanan acı ve göz yaşının yerini kalıcı bir huzur ve barışın almasına vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."
İl Müftüsü Güven, kentte yapılacak Miraç gecesi etkinliklerini şöyle sıraladı:
Doç. Dr. Şahin Güven - Hunat Camii - 23.04.2017 - Akşam Namazı Sonrası
Musa Dolar - Melikgazi İlçe Müftüsü - Cami-i Kebir - 23.04.2017 - Akşam Namazı Sonrası
Mahmut Taşyapan İl Müftü Yardımcısı - Organize Sanayi Camii - 23.04.2017 - Akşam Namazı Sonrası
Prof. Dr. Yavuz Fırat - Erciyes Üniversitesi Camii - 23.04.2017 - Akşam Namazı Sonrası
(SK)

22.04.2017 17:00:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sultan Sazlığı 10. Foto Safari Fotoğraf Yarışması yapıldı
YEREL

SULTAN SAZLIĞI 10. FOTO SAFARİ FOTOĞRAF YARIŞMASI YAPILDI
Lösemili çocuklar '23 Nisan Balosu'nda eğlendi
YEREL

LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR '23 NİSAN BALOSU'NDA EĞLENDİ
Çin heyeti serbest bölge için Kayseri'de
YEREL

ÇİN HEYETİ SERBEST BÖLGE İÇİN KAYSERİ'DE
Polisiye yazarı Ahmet Ümit Kayseri'de
YEREL

POLİSİYE YAZARI AHMET ÜMİT KAYSERİ'DE
ASGD Genel Kurulu yapıldı
YEREL

ASGD GENEL KURULU YAPILDI
İncesu Belediyesi bağ yolları ıslah çalışmalarına devam ediyor
YEREL

İNCESU BELEDİYESİ BAĞ YOLLARI ISLAH ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Tekden İlkokulu'nda 23 Nisan coşkusu
YEREL

TEKDEN İLKOKULU'NDA 23 NİSAN COŞKUSU
ayseri Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ali Ateş:
YEREL

AYSERİ ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ODASI BAŞKANI ALİ ATEŞ:
Başkan Çelik: &quot;Sanata daha çok önem vereceğiz&quot;
YEREL

BAŞKAN ÇELİK: "SANATA DAHA ÇOK ÖNEM VERECEĞİZ"
ABD Büyükelçiliği E3 Platformu AGÜ'de
YEREL

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ E3 PLATFORMU AGÜ'DE
Başkan Büyüksimitci '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
YEREL

BAŞKAN BÜYÜKSİMİTCİ '23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI'NI KUTLADI
Erciyes Kış Turizm Merkezinin ekonomiye katkılarına dair konferans düzenlendi
YEREL

ERCİYES KIŞ TURİZM MERKEZİNİN EKONOMİYE KATKILARINA DAİR KONFERANS DÜZENLENDİ
Germir İlkokulu restore edildi
YEREL

GERMİR İLKOKULU RESTORE EDİLDİ
Kayseri'den Cerablus'a İyilik Köprüsü
YEREL

KAYSERİ'DEN CERABLUS'A İYİLİK KÖPRÜSÜ
Final Okulları'ndan anlamlı etkinlik
YEREL

FİNAL OKULLARI'NDAN ANLAMLI ETKİNLİK
3. Sınıf Öğrencisi Tosun, Müdür Elmalı'nın koltuğuna oturdu
YEREL

3. SINIF ÖĞRENCİSİ TOSUN, MÜDÜR ELMALI'NIN KOLTUĞUNA OTURDU
KESOB Başkanı Ahmet Övüç'ten 23 Nisan Mesajı
YEREL

KESOB BAŞKANI AHMET ÖVÜÇ'TEN 23 NİSAN MESAJI
Talas Belediyesi'ne 7 milyonluk iş makinesi
YEREL

TALAS BELEDİYESİ'NE 7 MİLYONLUK İŞ MAKİNESİ
Forum Kayseri'de hediye yağmuru başlıyor!
YEREL

FORUM KAYSERİ'DE HEDİYE YAĞMURU BAŞLIYOR!
Vali Süleyman Kamçı, &quot;23 Nisan 1920 Türk Milletinin İstiklal ve İstikbal Mücadelesi İçin Kıyama Kalktığı Kutlu Bir Tarihtir&quot;
YEREL

VALİ SÜLEYMAN KAMÇI, "23 NİSAN 1920 TÜRK MİLLETİNİN İSTİKLAL VE İSTİKBAL MÜCADELESİ İÇİN KIYAMA KALKTIĞI KUTLU BİR TARİHTİR"
Başkan Hiçyılmaz:
YEREL

BAŞKAN HİÇYILMAZ:
Büyükşehire bağlı birimler 23 Nisan'da çocuklara ücretsiz
YEREL

BÜYÜKŞEHİRE BAĞLI BİRİMLER 23 NİSAN'DA ÇOCUKLARA ÜCRETSİZ
Macaristan Büyükelçisi Başkan Büyüksimitci'yi KAYSO'da ziyaret etti
YEREL

MACARİSTAN BÜYÜKELÇİSİ BAŞKAN BÜYÜKSİMİTCİ'Yİ KAYSO'DA ZİYARET ETTİ
Çocuk Hastanesi çocukların bayramını unutmadı
YEREL

ÇOCUK HASTANESİ ÇOCUKLARIN BAYRAMINI UNUTMADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

EBRU ŞALLI BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Yatak pozu sosyal medyayı salladı!