YEREL HABERLER / IĞDIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Iğdır Devlet Hastanesi bahçesi yeşilleniyor

Iğdır Devlet Hastanesi bahçesi yeşilleniyor



(Fotoğraflı)



Ercan Tunç

IĞDIR (İHA) - Iğdır Devlet Hastanesi Başhakemi Dr. Nevruz Erez başkanlığında ağaç dikim çalışmaları, hastane bahçesi içindeki özel olarak ayrılan alanda yapıldı.

Iğdır Devlet Hastanesi Başhakemi Dr. Nevruz Erez, Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Taner Tazegün ve hastane yönetimi ile birlikte ağaçlandırma yapıldı.

Iğdır Devlet Hastanesi Başhakemi Dr. Nevruz Erez, hastane bahçesine birçok yeni fidan dikimi yapıldığını belirterek, "Hastane bahçesinde kurumuş fidanları çıkartıp yerine yeni fidanlar diktik. Yeşil Iğdır'a yakışır yeşil bir hastane bahçesi yapmak için Taner beyden de fikir ve yardım aldık. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Halkımızın gözüne ve gönlüne hitap edecek yeşil oturma alanları yapmaya da hız vereceğiz'' dedi.

(ET-AT-Y)



22.04.2017 17:02:42 TSI

NNNN

