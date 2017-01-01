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AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar'dan 23 Nisan mesajı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:56
AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar'dan 23 Nisan mesajı
AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar'dan 23 Nisan mesajı

(Fotoğraflı)

Ahmet Rıfat Vural
ARDAHAN (İHA) - AK Parti Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu 23 Nisan günün tarihin en parlak sayfalarından biri olduğunu ifade eden Baydar, TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.
Baydar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan 1920 tarihinin, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasiye geçiş günü olduğuna dikkat çekerek; "Aynı zamanda bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edilerek, tüm dünya çocuklarına hediye edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli birliğimizin kenetlenmiş bir ifadesidir. Güçlü yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızın, çağın gereklerine uygun olarak kendilerini yetiştirip, ülkemizi gelişmiş ülkeler seviyesine çıkaracaklarına, vatanımızın bölünmez bütünlüğüne ve Cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacaklarına inancımız tamdır. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras demokratik, çağdaş ve müreffeh bir Türkiye'dir. Bu yolda hiç yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 97. yıl dönümünde başta Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bugüne anlam katan geleceğimizin güvencesi çocuklarımızın ve tüm milletimizin bayramlarını en içten duygularla kutluyor, sevgilerimi sunuyorum." dedi.
(ARV-AT-Y)

22.04.2017 17:03:26 TSI
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