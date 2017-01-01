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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Minyatür sergisi ilgi gördü

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:56
Minyatür sergisi ilgi gördü
Minyatür sergisi ilgi gördü

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Arifiye Halk Eğitimde devam eden Minyatür Kursu yılsonu sergisi büyük ilgi gördü.
Minyatür Kursu öğrencileri eserlerini, kurs öğretmeni Gonca Küçükssaraç'ın koordinesinde Halk Eğitim Sergi Salonunda Arifiyelilerle buluşturdu. Açılışını Arifiye Kaymakamı Adem Yazıcı, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Engin Kahraman'ın yaptığı sergi protokol ve sanatseverlerce çok beğenildi. Kaymakam Adem Yazıcı yaptıkları konuşmada öncelikle Arifiye Belediye Başkanımızın Halk Eğitime olan desteklerine teşekkür ettikten sonra; Minyatür Sergisinin organizasyonu nedeniyle Halk Eğitim Müdürü Sabri Mercan'ı, Kurs Öğretmeni Gonca KÜçüksaraç'ı ve kursiyerleri tebrik etti.
(RŞ-RFK-Y)

22.04.2017 17:04:36 TSI
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