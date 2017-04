YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkanlar Miraç Kandilini kutladı

Başkanlar Miraç Kandilini kutladı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan-Nurettin Doğan

MANİSA (İHA) - Manisa'da belediye başkanları yayımladıkları mesajlarla Miraç Kandilini kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban yayımladıkları mesajlarla Miraç Kandilini kutladı.



Başkan Ergün Miraç Kandili'ni kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Recep ayının son kandili olan Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Recep ayının son kandili olan mübarek Miraç Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İslam kültüründe Müslümanların bir ve beraber olması, Allah'ın af ve mağfireti için hep birlikte niyaz edilmesi için bazı özel günler vardır. Kandiller de bu özel ve kutsal günlerden bir tanesidir. İslam nuru, son peygamberimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi olarak adlandırılan bu mübarek gecede, Allah'a şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdelenmiştir. Cenab-ı Allah, hepimizi cennetine kabul etsin diyorum. Bu mübarek günlerin birliğe, beraberliğe ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu duygularla Miraç Kandilimizi tebrik ediyor; bu kutsal gecenin ülkemize, milletimize, İslam alemine sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Hayırlı kandiller."



Başkan Çelik: "Miraç varlığın özüne yolculuktur"

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik mesajında "Miraç, sevgili peygamberimizin (SAV) , Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail'in (AS) rehberliğinde Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya ve oradan semaya, yüce âlemlere ve ilahi huzura yükselişidir, pek çok ilahi hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran manevi bir yolculuktur. Miraç, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) in şahsında "İnsanlığa açılan sınırsız bir yükseliş ufku; varlığın özüne yolculuktur" Miraç hadisesi bu anlamlarıyla hayata ışık tutmakta, dünya ve ahiret saadeti ekseninde sonsuz fırsatlar sunmaktadır. Tüm dünyada insanlığın bugün yaşamakta olduklarını ve dünya düzenini Miraç'ın ışığında yeniden değerlendirmeliyiz. Müslüman olarak İslam'ın sunduğu kurtuluş mucizesine sahip olmamız sebebiyle bu batağın hayat bulmasında en büyük sorumluluk payı bizimdir. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin İslam âlemine, insanlığa ve hemşerilerime hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.



Başkan Çerçi: "Hayatın muhasebesi için önemli bir gece"

Tüm İslam Aleminin ve Manisalıların Miraç Kandili'ni kutlayan Başkan Çerçi şunları söyledi: "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in, Yaradan'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili, dargınlıkları gidermek, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir gecedir. Bu gece kulun yakarışlarını sunacağı ve Allah'ın sonsuz affından, merhametinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Tüm İslam Aleminin ve vatandaşlarımızın Miraç Kandili mübarek olsun. Bu anlamlı gecenin kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum."



Başkan Karaçoban: "Miraç, kötülükten arınma günüdür"

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şunları belirtti:

"Miraç; âlemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuktur. Dostluk ve yardımlaşmanın, feyiz ve bereketin coştuğu, sevgi ve şefkat duygularının yağmur gibi tüm insanlığın üzerine yağdığı ve yüce peygamberimizin en yüksek mertebeye ulaştığı Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, mesuliyet, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere ulaşma vardır. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine Milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."



Başkan Kayda da Miraç Kandilini kutladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Kayda, mesajında şunları kaydetti, "Bu gece hep beraber milletimizin birlik ve beraberliği için, ülkemizin huzuru ve gelecek güzel günleri için dua edelim. Yüce Allah bu gecenin hürmetine edilen duaları karşılıksız bırakmaz. Derdi olanların dermana kavuşması, hastaların şifa bulması, ülkemiz içinde ve Türk -İslam topraklarında bolluğun bereketin olması, kardeşliğin daim olması ve akan kanların durması için bu gecenin rahmetinde bol bol dua edelim. Bu vesile ile tüm Türk - İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, Salihlimiz başta olmak üzere ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlı gelişmeler getirmesini temenni ediyorum" dedi.

(SC-Y)



22.04.2017 17:06:07 TSI

NNNN