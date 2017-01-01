22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkanlar Miraç Kandilini kutladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:58
Başkanlar Miraç Kandilini kutladı
Başkanlar Miraç Kandilini kutladı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan-Nurettin Doğan
MANİSA (İHA) - Manisa'da belediye başkanları yayımladıkları mesajlarla Miraç Kandilini kutladı.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban yayımladıkları mesajlarla Miraç Kandilini kutladı.

Başkan Ergün Miraç Kandili'ni kutladı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Recep ayının son kandili olan Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ergün, mesajında şunlara yer verdi: "Recep ayının son kandili olan mübarek Miraç Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İslam kültüründe Müslümanların bir ve beraber olması, Allah'ın af ve mağfireti için hep birlikte niyaz edilmesi için bazı özel günler vardır. Kandiller de bu özel ve kutsal günlerden bir tanesidir. İslam nuru, son peygamberimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselmesi olarak adlandırılan bu mübarek gecede, Allah'a şirk koşmayan herkesin cennete gireceği müjdelenmiştir. Cenab-ı Allah, hepimizi cennetine kabul etsin diyorum. Bu mübarek günlerin birliğe, beraberliğe ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu duygularla Miraç Kandilimizi tebrik ediyor; bu kutsal gecenin ülkemize, milletimize, İslam alemine sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Hayırlı kandiller."

Başkan Çelik: "Miraç varlığın özüne yolculuktur"
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Miraç Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çelik mesajında "Miraç, sevgili peygamberimizin (SAV) , Cenab-ı Hakkın daveti üzerine Cebrail'in (AS) rehberliğinde Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksaya ve oradan semaya, yüce âlemlere ve ilahi huzura yükselişidir, pek çok ilahi hikmet, sır ve bereketi içinde barındıran manevi bir yolculuktur. Miraç, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) in şahsında "İnsanlığa açılan sınırsız bir yükseliş ufku; varlığın özüne yolculuktur" Miraç hadisesi bu anlamlarıyla hayata ışık tutmakta, dünya ve ahiret saadeti ekseninde sonsuz fırsatlar sunmaktadır. Tüm dünyada insanlığın bugün yaşamakta olduklarını ve dünya düzenini Miraç'ın ışığında yeniden değerlendirmeliyiz. Müslüman olarak İslam'ın sunduğu kurtuluş mucizesine sahip olmamız sebebiyle bu batağın hayat bulmasında en büyük sorumluluk payı bizimdir. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç kandilini tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin İslam âlemine, insanlığa ve hemşerilerime hayırlara vesile olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçi: "Hayatın muhasebesi için önemli bir gece"
Tüm İslam Aleminin ve Manisalıların Miraç Kandili'ni kutlayan Başkan Çerçi şunları söyledi: "Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in, Yaradan'ın huzuruna yükseldiği gün olan Miraç Kandili, dargınlıkları gidermek, nefislerimizi terbiye etmek, hayatımızın muhasebesini yapmak için önemli bir gecedir. Bu gece kulun yakarışlarını sunacağı ve Allah'ın sonsuz affından, merhametinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Tüm İslam Aleminin ve vatandaşlarımızın Miraç Kandili mübarek olsun. Bu anlamlı gecenin kardeşliğimizi, birliğimizi güçlendirmesini temenni ediyorum."

Başkan Karaçoban: "Miraç, kötülükten arınma günüdür"
Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şunları belirtti:
"Miraç; âlemlere rahmet ve insanlığın kurtuluşu için gönderilen Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) gerçekleştirdiği mukaddes ve manevi yolculuktur. Dostluk ve yardımlaşmanın, feyiz ve bereketin coştuğu, sevgi ve şefkat duygularının yağmur gibi tüm insanlığın üzerine yağdığı ve yüce peygamberimizin en yüksek mertebeye ulaştığı Miracın özünde, her türlü kötülükten arınma, insanlığın faydasına değerler üretme, özveri, paylaşım, mesuliyet, ilahi emirlere teslimiyet gösterme ve yüce mertebelere ulaşma vardır. Bu mübarek gecede açılan ellerin ve yapılan duaların, memleketimizin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine Milletimizin huzuruna, bereketine vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum."

Başkan Kayda da Miraç Kandilini kutladı
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Kayda, mesajında şunları kaydetti, "Bu gece hep beraber milletimizin birlik ve beraberliği için, ülkemizin huzuru ve gelecek güzel günleri için dua edelim. Yüce Allah bu gecenin hürmetine edilen duaları karşılıksız bırakmaz. Derdi olanların dermana kavuşması, hastaların şifa bulması, ülkemiz içinde ve Türk -İslam topraklarında bolluğun bereketin olması, kardeşliğin daim olması ve akan kanların durması için bu gecenin rahmetinde bol bol dua edelim. Bu vesile ile tüm Türk - İslam aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, Salihlimiz başta olmak üzere ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlı gelişmeler getirmesini temenni ediyorum" dedi.
(SC-Y)

22.04.2017 17:06:07 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sarıgöl'de 80 ünite kan toplandı
YEREL

SARIGÖL'DE 80 ÜNİTE KAN TOPLANDI
Manisa'daki deprem
YEREL

MANİSA'DAKİ DEPREM
Salihli'de en güzel kareler sergilendi
YEREL

SALİHLİ'DE EN GÜZEL KARELER SERGİLENDİ
Yunusemreli vatandaşlardan kentsel dönüşüme destek
YEREL

YUNUSEMRELİ VATANDAŞLARDAN KENTSEL DÖNÜŞÜME DESTEK
Başarılarını Başkan Kayda ile paylaştılar
YEREL

BAŞARILARINI BAŞKAN KAYDA İLE PAYLAŞTILAR
23 Nisan'a özel dans gösterisi
YEREL

23 NİSAN'A ÖZEL DANS GÖSTERİSİ
Firmalar Teknokent'teki yerlerini bir bir alıyor
YEREL

FİRMALAR TEKNOKENT'TEKİ YERLERİNİ BİR BİR ALIYOR
Manisa'daki deprem
YEREL

MANİSA'DAKİ DEPREM

Manisa'da otomobilin çarptığı çocuğun ölmesi
YEREL

MANİSA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ÇOCUĞUN ÖLMESİ
Manisa'daki deprem
YEREL

MANİSA'DAKİ DEPREM
Kaymakam Güven deprem bölgesinde
YEREL

KAYMAKAM GÜVEN DEPREM BÖLGESİNDE
Soma Şoförler Odasından terör tedbiri
YEREL

SOMA ŞOFÖRLER ODASINDAN TERÖR TEDBİRİ
23 Nisan'ı kutladılar
YEREL

23 NİSAN'I KUTLADILAR
Manisa'daki deprem
YEREL

MANİSA'DAKİ DEPREM
Alaşehir Belediyesi Noyan'ı unutmadı
YEREL

ALAŞEHİR BELEDİYESİ NOYAN'I UNUTMADI
Soma'da Türk Böbrek Vakfı Anaokulu açıldı
YEREL

SOMA'DA TÜRK BÖBREK VAKFI ANAOKULU AÇILDI
Başkan Çerçi hastalarla buluştu
YEREL

BAŞKAN ÇERÇİ HASTALARLA BULUŞTU
Manisa Kitap Günleri başladı
YEREL

MANİSA KİTAP GÜNLERİ BAŞLADI
Başkan Karaçoban makamını temsili olarak devretti
YEREL

BAŞKAN KARAÇOBAN MAKAMINI TEMSİLİ OLARAK DEVRETTİ
477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'ne doğru
YEREL

477. ULUSLARARASI MANİSA MESİR MACUNU FESTİVALİ'NE DOĞRU

Belediye araçları 'Araç takip sistemi' ile izlenecek
YEREL

BELEDİYE ARAÇLARI 'ARAÇ TAKİP SİSTEMİ' İLE İZLENECEK
Manisa Ticaret Borsası
YEREL

MANİSA TİCARET BORSASI
Turizm sadece döviz demek değil
YEREL

TURİZM SADECE DÖVİZ DEMEK DEĞİL
Selendi SGK Müdürü Derin göreve başladı
YEREL

SELENDİ SGK MÜDÜRÜ DERİN GÖREVE BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

EBRU ŞALLI BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Yatak pozu sosyal medyayı salladı!