22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tokat Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan kutlaması

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:11
Tokat Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan kutlaması
Tokat Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan kutlaması

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gören çocukları unutmayan Kızılay gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel program düzenledi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafında çocukların yüzünü güldürmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kızılay Tokat Şubesi tarafından organize edilen programda ise Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklarla birlikte pasta kesildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastanede kutlayan minikler farklı bir gün geçirdi.
(Nİ-UY-Y-)

22.04.2017 17:19:19 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tokat'ta masa tenisi en iyi 12'ler şampiyonası başladı
YEREL

TOKAT'TA MASA TENİSİ EN İYİ 12'LER ŞAMPİYONASI BAŞLADI
MHP Erbaa İlçe Başkanı Ateşli güven tazeledi
YEREL

MHP ERBAA İLÇE BAŞKANI ATEŞLİ GÜVEN TAZELEDİ
Tokat merkezli yolsuzluk operasyonu
YEREL

TOKAT MERKEZLİ YOLSUZLUK OPERASYONU
Dünya gününde reçete dağıttılar
YEREL

DÜNYA GÜNÜNDE REÇETE DAĞITTILAR
OKA Yönetim Kurulu Niksar'da toplandı
YEREL

OKA YÖNETİM KURULU NİKSAR'DA TOPLANDI
Şehit asker anısına hatıra ormanı
YEREL

ŞEHİT ASKER ANISINA HATIRA ORMANI

Tokat çevre yolunda heyelan tehlikesi nedeniyle çalışma başlatıldı
YEREL

TOKAT ÇEVRE YOLUNDA HEYELAN TEHLİKESİ NEDENİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Niksar'da Turizm Haftası etkinliği
YEREL

NİKSAR'DA TURİZM HAFTASI ETKİNLİĞİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

EBRU ŞALLI BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Yatak pozu sosyal medyayı salladı!