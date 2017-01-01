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Tokat Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan kutlaması



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat Devlet Hastanesinde tedavi gören çocukları unutmayan Kızılay gönüllüleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel program düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafında çocukların yüzünü güldürmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kızılay Tokat Şubesi tarafından organize edilen programda ise Tokat Devlet Hastanesi Çocuk Servisi'nde tedavi gören çocuklarla birlikte pasta kesildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hastanede kutlayan minikler farklı bir gün geçirdi.

(Nİ-UY-Y-)



22.04.2017 17:19:19 TSI

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