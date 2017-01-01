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Sarıgöllü esnaftan çocuklara ücretsiz top

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:18
Sarıgöllü esnaftan çocuklara ücretsiz top
Sarıgöllü esnaftan çocuklara ücretsiz top

(Fotoğraflı)

Vehbi Sarıhan
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde oyuncak dükkanı bulunan esnaf İbrahim Camkıran 7 yıldır gelenek haline getirdiği her 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında olduğu gibi bu sene de çocuklara plastik top dağıtıma başladı. Bu sene bin adet top dağıtacağını kaydeden Camkıran çocukların mutluluğunun her şeye bedel olduğunu söyledi.
Sarıgöl'de oyuncak dükkanı bulunan 37 yaşındaki esnaf İbrahim Camkıran, her yıl çocuklar için dağıtmak için hazırlattığı geleneksel top dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi. Bu sene dağıtacağı plastik top sayısını bin adede çıkardığını kaydeden Camkıran, "Yedi yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocukları sevindirmek için plastik top yaptırarak çocuklara dağıtıyorum. Bu yıl dağıtacağım top sayısını artırdım. Bin adet top dağıtımına bugünden başladım. Yarın kendi ellerimle bayram yerinde çocuklara dağıtım yapacağım. Çocuklarımızın bayramlarını neşe içinde geçirmeleri beni mutlu ediyor. Onların mutluluğu hiçbir şeye değişilmez." dedi.
Topların dağıtıldığını duyan çocuklar ise İbrahim Camkıran'ın dükkanına akın etmeye başladı. Top alan çocuklar sevinçle evlerine dönerken mutlulukları gözlerinden okundu.
(VS-SC)

22.04.2017 17:24:49 TSI
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