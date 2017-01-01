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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Gediz trafik kazası: 1 yaralı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:30
Gediz trafik kazası: 1 yaralı
Gediz trafik kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Gümüş köyü yolu üzerinde meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Yakup Karataş (60) yönetimindeki 43 KC 161 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Yakup Karataş, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (EFE)

22.04.2017 17:38:41 TSI
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