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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Arıcılık kursu 4. kez açıldı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:33
Arıcılık kursu 4. kez açıldı
Arıcılık kursu 4. kez açıldı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından 3 defa düzenlenen arıcılık kursu vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görünce 4. defa açıldı.
İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa açtıkları kursa 75 kişi katılıyor. Belsa plaza 9. katta haftanın 2 günü düzenlenen kurs 80 saat sürecek. Kursu Tarım İl Müdürlüğü'nden Ziraat Mühendisi Mustafa Erdoğan veriyor. Hafta içi kursları teorik olurken hafta sonları düzenlenecek kursun ise uygulamalı olacağı kaydedildi.
Ziraat Mühendisi Mustafa Erdoğan, Türkiye'de 6,5 milyon arı kovanı bulunduğunu belirterek" Dünyada en çok arı kovanı Hindistan'da, ikinci Çin'de üçüncü de ülkemizde bulunmaktadır. Kocaeli'nde ise 60 bin arı kovanı bulunuyor. Samanlı Dağları, Kandıra ve Körfez ilçelerindeki çam ormanlarının çokluğu kestane bal üretiminin fazla olmasında en önemli etken olmaktadır. Son yılarda ilimizde arıcılık oldukça gelişmektedir. Arıcılıkta kovan seçimi, arı ırkı ve bölge seçimi çok önemlidir. Türkiye, zengin bitki örtüsü, uygun iklim ve doğa yapısı ile arı yetiştiriciliği için oldukça elverişlidir. Bütün bunlara rağmen ülkemizde arıcılık istenilen düzeyde yapılamamaktadır. Arıcılık iş gücüne az ihtiyaç duyması, yatırım ve işletme sermayesinin azlığı, kısa sürede kar elde edilebilmesi, pazar payının fazla oluşu nedeniyle tercih edilmektedir" dedi.
(RFK-Y)

22.04.2017 17:42:05 TSI
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