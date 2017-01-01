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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:38
Altyapı çalışmasında doğalgaz borusu patladı

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de yapılan altyapı çalışmaları esnasında doğalgaz borusu patladı.
Alinan bilgiye göre Ankara Caddesi üzerinde belediye ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışması esnasında kepçe operatörünün asfalt için yaptığı kazı esnasında doğalgaz borusu patladı.
Patlamanın nedeni araştırılırken bölgeye gelen Kırgaz ekipleri ana vanayı kapatmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışma alanında geniş güvenlik önlemi aldı.
(EÖ-SK)

22.04.2017 17:44:35 TSI
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