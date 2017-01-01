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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:40
15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası
15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası başlatıldı.
Eskişehir'de üniversite okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin oluşturduğu turnuvada, Azerbaycan, Etiyopya, Lübnan, Türkmenistan, Afganistan, Filistin, Somali, Yemen, Afrika Birliği, Gana, Sudan, Rusya, Ahıska, Irak, Suriye, Balkan Karması, Kırgızistan, Tandala (Malavi), Batı Afrika, Kuzey Afrika ve Türkiye takımları mücadele ediyor. Turnuvanın açılışında konuşan Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Nihat Demir, 15 Temmuz sürecinde Türkiye'de okuyan fakat tatilde olan öğrencilerin sözlerini hatırlattı. Demir, "Henüz acıları çok taze olan 15 Temmuz ihanet kalkışmasında hayatını kaybetmiş olan şehitlerimizin anısına 23 takımın katılımı ile bir dünya kupası futbol turnuvasını başlatıyoruz. Darbe girişiminde bizlerle birlikte günlerce meydanlarda demokrasi nöbeti tutan, binlerce km uzaklardan arayarak 'Abi güzel Türkiyemizde neler oluyor, güzelim ülkemizi kimler karıştırmaya çalışıyor' diyerek acılarını ve endişelerini bizlere ileten bu kardeşlerimiz ile hem 15 Temmuz ihanetini unutturmamak ve hem de uluslararası öğrenci farkındalığını oluşturmak için düzenlediğimiz turnuva açılışına katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
(MSY-ÖZ-Y)

22.04.2017 17:48:28 TSI
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