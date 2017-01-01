YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Şanlı'dan 23 Nisan mesajı

Başkan Şanlı'dan 23 Nisan mesajı



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Mesajında 23 Nisan'ı kutlayan Başkan Şanlı, Türk ulusunun uygarlık düzeyinin üzerine yükseleceğini belirtti. Cumhuriyetin ve demokrasinin temellerinin Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla atıldığını mesajında aktaran Başkan Şanlı, "Türk ulusu, Atatürk'ün izlediği yolda yürüyerek çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne yükselecektir. Bu amaca erişebilmenin başta gelen koşulları, bilim ve bilgidir, çağdaş eğitimdir ve inançlara saygılı laikliktir. 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı aziz yurttaşlarımıza, sevgili çocuklarımıza ve Kıbrıslı kardeşlerimize kutlu olsun. Ulusal egemenliğimizin, bağımsızlığımızın, cumhuriyetimizin ve demokrasimizin temelleri, 23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşuyla açılmıştır. Eşsiz komutan ve devlet adamı Atatürk'ün önderliğinde hem dünyanın en güçlü devletlerine karşı kurtuluş savaşımız kazanılmış, hem de güçlü bir devlet yapısı oluşturulmuştur. Atatürk'ün izlediği yolda yürüyerek, Türk ulusu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne yükselecektir" ifadelerine yer verdi.

(MSY-Y)



22.04.2017 17:54:25 TSI

NNNN

