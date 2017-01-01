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Başkan Doğan'a kardeş belediyeden ziyaret

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:49
Başkan Doğan'a kardeş belediyeden ziyaret
Başkan Doğan'a kardeş belediyeden ziyaret

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin kardeş belediyesi olan Özerk Cumhuriyeti Çadır Lunga Belediye Başkanı Anatoli Topal ve Dış İşleri yetkilisi Tatiana Çelebi, Başkan Doğan'ı makamında ziyaret ettiler.
Misafirleriyle yakından ilgilenen ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Başkan Doğan, "Çok sayıda kardeş belediyesi olan bir belediyeyiz. Hepsi bir birinden değerli, hepsi birbirinden önemli. Kardeş belediyelerimizle sıcak ilişkiler içerisindeyiz. Çadır Lunga şehrimize daha önce iki kez gittim. Aynı ırktan geliyoruz, aynı değerleri savunan ve sahiplenen insanlarız. Şehrimize elimizden gelen desteği yapmaya çalışıyoruz. Park yaptık, çeşme yaptık, elimizden gelen desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, milletimiz büyük bir millettir. Sizler bizim kardeşimizsiniz, gönül coğrafyamızdasınız. Sizin orada daha iyi şartlarda yaşamanız, mutlu olmanız bizim en büyük dileğimizdir. Bu tür kültürel ziyaretler ve destekler olacaktır. Ne yazık ki, kardeş şehrimizde yaşanan sel felaketi ülke olarak hepimizi derinden üzdü. Cumhurbaşkanımızın emrinde sel felaketinde evlerini kaybedenlere yardımcı olunurken, Şehirdeki alt yapı su problemleri de yine Cumhurbaşkanımızın destekleriyle yapılıp düzeltilmişti. Bizler kardeşiz ve sizinleyiz" dedi.
Çadır Lunga Belediye Başkanı Anatoli Topal da Başkan Doğan'ın sıcak karşılaması ve ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Gagauzya'ya çok yardımı dokundu. Zor günlerimizde her zaman yanımızda oldular. Bizi her zaman kardeşleri olarak gördüler. İzmit Belediyesine ve Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan kardeşimize de desteklerinden dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz" dedi.
(RFK-Y)

22.04.2017 17:58:15 TSI
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