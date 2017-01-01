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Büyükşehir çocukları ilk defa tiyatro ile tanıştırdı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:52
Büyükşehir çocukları ilk defa tiyatro ile tanıştırdı
Büyükşehir çocukları ilk defa tiyatro ile tanıştırdı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de, daha önce hiç tiyatroya gitmemiş çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk defa tiyatro ile tanıştılar.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Çatalçeşme Oda Tiyatrosunda program düzenledi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Genel Sekreter Baran Akın, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Gençlik Meclisi Başkanı Şeniz Yılmaz, Çocuk Meclisi Başkanı Turguthan Salar, Çocuk Meclisi üyeleri ve çocuklar katıldı. Etkinlikte bugüne kadar hiç tiyatroya gitmemiş 7 ila 11 yaş arasındaki 5 farklı mahalleden gelen çocuklara Edirne Halk Eğitim Tiyatrosu tarafından "Bizim Sokağın Çocukları" adlı oyun sergilendi.
Çevre temizliği temasının işlendiği oyunu beğeni ile izleyen çocuklar ilk kez tiyatroya gidebilmenin sevincini yaşadı. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci de çocuklara balon dağıttı.
(MT-Y)

22.04.2017 17:59:56 TSI
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