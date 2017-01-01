YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Atakum'a Karslı başkan

Atakum'a Karslı başkan



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Kendisine mektup yazarak Samsun'u görmek istediklerini söyleyen Kars Sarıkamış Karaurgan YİBO öğrencilerini Atakum'a getiren Belediye Başkanı İshak Taşçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu Karslı öğrencilere teslim etti.

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde bulunan Karaurgan Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) öğrencileri, geçtiğimiz aylarda Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya mektup yazarak Samsun'u görmek istediklerini söylemişti. Öğrencilerden gelen mektup üzerinde harekete geçen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Karslı minikleri Samsun'da ağırladı.



Atakum'a Sarıkamışlı başkan

Samsun'da 3 gün boyunca Başkan Taşçı'nın misafiri olacak olan Karaurgan YİBO öğrencileri, ilk olarak şehir turu attı. Samsun'un tarihi ve turistik yerlerini gezen 20 öğrenci, daha sonra Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'yı makamında ziyaret etti. Öğrencilerle uzun süre sohbet eden Başkan Taşçı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makamını Sarıkamışlı öğrencilere teslim etti. 6. sınıf öğrencileri Enes Can Güngör ve Selda Kılıç, makam koltuğuna oturarak bir süreliğine Atakum Belediye Başkanı oldu.



"Yüzlerindeki gülümseme paha biçilmez"

Öğrencileri Samsun'da ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduklarını söyleyen Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Öğrenciler, yazdıkları bir mektup ile Samsun'u görme isteklerini bize ilettiler. Biz de bu anlamda harekete geçerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerimiz kapsamında kendilerini ağırlamak istedik. Karslı 20 öğrenci yavrumuzu, öğretmenleriyle birlikte Samsun'da ağırlamaktan dolayı son derece mutlu olduk. Üzerlerinde Türk Bayrağı bulunan tişörtleri ile ziyaretimize gelen yavrularımızı, fahri Atakumlu ilan ettik. Daha önce şehirlerinin dışına çıkmamış olan yavrularımızı Karadeniz Bölgesinin güzellikleri ve misafirperverliği ile ağırlıyoruz. Yüzlerindeki mutluluk, bu güzel etkinliğe daha da anlam kattı" dedi.



Başkan Taşçı'ya teşekkür

Karaurgan YİBO Müdürü Alkın Özgür Kalyon, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya teşekkür ederek, "Davet bizleri hem şaşırttı hem de çok mutlu etti. Çocuklarımız için moral kaynağı olan bu etkinliğin gerçekleştiren Başkan Taşçı'ya teşekkür ediyoruz. Kars ve Sarıkamış'tan kendilerine bolca selam getirdik" diye konuştu.

Öğrenciler ve Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı uzun süre sohbet etti. İleride hangi meslekleri yapmak istediklerini sorduğu öğrencilerin büyük bir kısmından 'polis' yanıtı alan Başkan Taşçı, "Bir an önce büyüyün ve hayaliniz olan polisliğe başlayın. Ülkemizin sizin gibi değerli evlatlarına ihtiyacı var. Sizleri seviyoruz ve gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, minik öğrencilere Samsunspor forması, flaş bellek ve satranç takımı hediye etti. Öğrenciler de ziyaretlerinin anısına Başkan Taşçı'ya çeşitli hediyeler takdim etti. Öğrenciler ve Başkan Taşçı daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.

(SAM-SLH-Y)



22.04.2017 18:09:26 TSI

NNNN

