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Başkan Asya'dan 23 Nisan mesajı



(Fotoğraflı)



Nejdet Armağan

MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 97. Yıldönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı olan 23 Nisan 1920 tarihinin Türkiye Cumhuriyeti için bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu günün çocuklar için bir bayram olarak belirlenmesinin çok anlamlı olduğunu ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü, tüm çocukların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en samimi duygularla kutladığını belirten Başkan Asya, çocuklara armağan edilen bu özel bayramda, daha müreffeh, daha huzurlu ve daha güçlü yarınlar için herkesin el birliği gönül birliği yapması gerektiğini vurguladı. Başkan Asya mesajında, "Atalarımız birlik ve beraberliğini koruyup, vatan toprakları için üstün mücadeleler vererek, bağımsızlığına ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır. Bu ruh ve mücadele ile milli egemenliği tesis edip, 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, fedakarlığın, bağımsızlığın, birlik ve beraberliğin timsali olmuştur. Aynı ruh ve heyecan ile bugün de çocukların bayram edebileceği bir dünya için mücadele etmeliyiz. Geleceğin umut çiçeği olan çocuklarımızın sağlıklı ve mutlu yaşaması, çağın gereklerinden ziyadesiyle istifade etmesi, donanımlı ve yetenekli bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak gayesi olmalıdır. Muş'umuzu iyi bir seviyeye getirmek için yürüttüğümüz bu görevde çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılama gayretinde olduğumuzu biz kez daha belirtmek istiyorum. Çocuklarımızdan beklediklerimizi hayata geçirebilmeleri için bize düşen sorumlulukları yerine getirmememiz gerektiği inancıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla birinci meclisin ve milli mücadelenin kahraman bireylerini rahmetle yad eder, tüm çocukların savaştan, çatışmadan ve kavgadan uzak, huzurlu bir hayata geçirmeleri temennisi ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

(NA-ŞAK-Y)



22.04.2017 18:16:29 TSI

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