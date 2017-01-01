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Deniz Baykal'dan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Çanakkale programı öncesi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten'in de eşlik ettiği ziyarette, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili bilgiler edinen Deniz Baykal, Başkan Albayrak'ın çalışmalarını beğeni ile takip ettiğini belirtti ve kendisine başarılar diledi.

Deniz Baykal'ın nazik ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren ve teşekkür eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların huzuru ve mutluluğu için bundan sonra da durmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

(YG-MEF-Y)



22.04.2017 18:27:55 TSI

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