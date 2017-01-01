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Başkan Özgökçe'nin 23 nisan mesajı



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VAN (İHA) - Van merkez Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm dünya çocuklarının kardeşçe kutladığı, barış, huzur ve mutluluk içinde yaşanabilecek bir dünyanın tohumlarının atıldığı ve pek çoğunun da yeşerdiği ilk ve tek çocuk bayramı olduğunu söyledi.

Başkan Özgökçe 23 Nisan'ın, yarının gençleri ve büyükleri olacak çocuklara verilen önemin en güzel göstergesi olduğunu söyledi. En değerli varlıklarımız olan çocukların sevginin, huzurun, umudun, muhabbetin ve kardeşliğin temsilcisi, aydınlık yarınların güvencesi olduğunu ifade eden Başkan Özgökçe, "Çocukların sevgi, uhuvvet ve muhabbet dolu bir ortamda yetiştirilmesi, geleceğine yön verecek güçlü bireyler olarak toplumsal yaşamda yer alabilmeleri temel amaçlarımız arasındadır. Biz yerel yöneticilere düşen görev de teslim aldığımız bu kutsal emaneti bizden sonra yaşatacak olan nesillere en ileri seviyede teslim edebilmektir'' dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, çok önemli mesajlar içerdiğini vurgulayan Başkan Özgökçe, bir taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği için çok anlamlı bir gün, diğer taraftan 'Yarının büyükleri, geleceğin garantisi' çocuklar için bir şenlik olduğunu kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bayram olarak çocuklara armağan etmesinin geleceğimizin garantisi çocuklara verilen değerin ve duyduğu güvenin en büyük göstergesi olduğunu kaydeden Başkan Özgökçe "Bu vesileyle geleceğin Türkiye'sini, Van'ımızı ve Tuşba'mızı emanet edeceğimiz sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, tüm dünya çocuklarının huzur, mutluluk ve üstün başarı içinde yaşamasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

(ŞAK-Y)



22.04.2017 18:52:18 TSI

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