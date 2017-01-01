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Tatvan'da "Çocuk Şenliği" düzenlendi



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, "Çocuk Şenliği" programı düzenlendi.

Tatvan Kaymakamlığı tarafından "Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir" sloganıyla Tatvan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkiliğe katılan Tatvan Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okulu öğretmen ve öğrencileri birbirinden güzel gösteriler sergilediler. Şarkı, şiirlerin okunarak gösterilerin sunulduğu etkinlikte konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti. Okulda eğitim gören öğrencilerin diğer çocuklardan her hangi bir farkının olmadığını aksine daha güzel ve özel çocuklar olduğunu ifade eden Kaymakam Özkan, bu tür etkinliklerin devam edeceğini kaydetti. Çocukların mutluluklarının yüzlerine yansıdığı program sonrası öğretmenler tarafından mini bir konser verilirken, çocuklara çeşitli hediyelerin verilmesinin ardından program halk oyunlarıyla gösterisi ve halay çekilmesiyle son buldu.

Düzenlenen etkinliğe, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, kamu kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğrenci velileri ve davetliler katıldı.

(HO-ŞAK-Y)



22.04.2017 18:58:12 TSI

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