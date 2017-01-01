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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis Belediyesi Konaklarına ziyaret

22 Nisan 2017 Cumartesi, 18:54
Kilis Belediyesi Konaklarına ziyaret
Kilis Belediyesi Konaklarına ziyaret

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'in Öncüpınar Konteyner kentinde 7 bin 488 Suriyeli mültecinin barınacağı konteyner kentin açılışı törene katılan heyetler Kilis Belediyesi konaklarını gezdi.
Kilis Valisi İsmail Çataklı, Kuveyt Emiri Danışmanı Abdullah Matuk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, Kuveyt Ankara Büyükelçisi Gassan Elzevavi, AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, İHH Başkanı Bülent Yıldırım'ın katılımlarıyla Öncüpınar Konteyner Kentte 7 bin 488 Suriyeli mültecinin barınacağı konteyner kentin açılışı törenle yaptıktan sonra Kilis Belediyesi konaklarını gezdiler. Belediye Başkanı Hasan Kara, Kilis'e gelen heyete, Suriyeli bayanların eğitim gördüğü kursları gezdirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Kuveyt Emiri Danışmanı Abdullah Matuk başkanlığındaki heyet, Suriyelileri, yaptıkları yardımlardan dolayı Başkan Kara'ya teşekkür etti.
(MAD-SD-Y)

22.04.2017 19:02:39 TSI
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