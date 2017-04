YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tour Of Mersin 3. etap birincisi Joao Almedıa oldu

Tour Of Mersin 3. etap birincisi Joao Almedıa oldu



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin'in 3. etabı tamamlandı. Turun 3. etabını Joao Almedia, 4 saat 38 dakika 27 saniye ile tamamlayarak birinci oldu.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile bu yıl 3.'sü düzenlenen Uluslararası Bisiklet Turu 'Tour Of Mersin' tüm heyecanı ile devam ediyor. Tour Of Mersin'in 3.'cü etabına Tarsus'tan başlayan bisikletçiler, ilçenin tarihi simgelerinden biri olan Kleopatra Kapısı'nı geçerek, Çamlıyayla ilçesinin eşsiz doğası ve yeşilliği içerisinde devam eden güzergah boyunca pedal çevirdiler. Merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona eren 3.'cü etapta bisikletçiler 149 kilometre boyunca pedal çevirdiler.

Yarışın 3. gününde Bulgaristanlı bisikletçi Joao Almedia birinci olurken, ikinciliği Belaruslu sporcu Eduard Vorganov, üçüncülüğü ise Kazakistanlı sporcu Galyim Akhmetov elde etti.

Dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Törene, Vali Yardımcısı Halil Karbuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı ve Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Açak katıldı.

İlk üçe giren yarışmacılara ödüllerini Başkan Kocamaz verirken, Genel Klasman dalında birinci olan Belaruslu sporcu Stanislav Bazhkou ise ödülünü Vali Yardımcısı Karpuz'dan aldı. Dağ Klasmanı dalında birinci olan Türk sporcu Nazım Bakırcı ödülünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu'ndan alırken, Sprint Klasmanında birinci olan yine Türk sporcu Nazım Bakırcı'ya ödülünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel verdi.

(KYM-Y)



22.04.2017 19:05:12 TSI

NNNN