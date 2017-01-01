YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ege'nin en büyük kiraz pazarı açıldı

Ege'nin en büyük kiraz pazarı açıldı



(Fotoğraflı)



Sadık Cangel

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi, Kuzey Yarım Kürenin en erken ve en kaliteli kirazın üretildiği yer olan Sancaklıbozköy'de yapımını tamamladığı Kiraz Pazarının açılışını gerçekleştirdi. Kiraz Pazarı'nın açılmasıyla birlikte sokak aralarında ve kahve köşelerinde satılan kirazlar artık daha modern bir yerde satışa sunularak üreticilere ulaştırılması sağlanacak.

Sancaklıbozköy Kiraz Pazarının açılışına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, İl Müftüsü Sinan Cihan, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adnan Erbil, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Mustafa Kaçire, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, üreticiler ve tüccarlar katıldı.

Seçim öncesi verdikleri sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Kiraz Pazarı'nın üreticilere hayırlı olmasını diledi. Şehzadeler'de 320 bin dönümlük tarım arazisinin bulunduğunu belirten Çelik, Şehzadeler'in tarım açısından önemli bir il olduğunu söyledi. Şehzadeler'de yaşayan herkesin birinci sınıf vatandaş olduğunu ifade eden Çelik, "Üreticilerimize sahip çıkıyoruz. 2 bin 500 kilometrelik ova yolunu düzenledik. Bu konuda çiftçimizin duasını, teşekkürünü alıyoruz. İki adet erken uyarı sistem kurduk" dedi.

760 bin kiraz ağacı olan bir ilçede Ege'nin en büyük ve en güzel kiraz pazarını açtıklarını söyleyen Çelik, "Sadece kiraz yok. Bölgemizde erik, şeftali, üzüm var. Onlarında ticareti burada yapılacak. Ve çiftçimiz daha çok kazanacak. Daha zengin olacak, daha mutlu olacak. Üreticimize, tüccarımıza, şehrimize, ülkemize katkısı olacak. Bu tesisin bize maliyeti 4 milyon 815 bin TL oldu, çevre düzeni ve ilave yapacağımız tesislerle 6 milyon TL'yi geçecek. Devletimizin içine sızmış olan FETÖ ajanları bize engellemeye çalıştı ama biz onlara rağmen yılmayarak tesisin açılışını gerçekleştirdik." diye konuştu.

Kiraz pazarının özelliklerinden bahseden Başkan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "138 bin 600 metrekare alan Türkiye'nin farklı illerinden gelen tüccarlarımızın kullanımına sunulacak. Kiraz Pazarımızın içerisinde 60 adet dükkân olacak bu dükkanlar ile ilgili olarak tüccarlarımız ile geçtiğimiz aylarda yaptığımız toplantı neticesinde yer belirlemelerini yaptık. 5 Bin 400 metrekare alanda 142 ton çelik konstrüksiyon kullanarak üç adet kapalı Pazar yeri yapıldı. Sancaklıbozköy Kiraz Pazarımızda 25 bin metre kare saha betonu, 10 bin metrekare parke taşı döşemesi, 1856 metre çit, 1 adet mescit, 1 adet kafeterya, 1 adet idari bina ve tuvalet gibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak olan tesisler mevcut. Ayrıca soğuk hava deposu da yapacağız."

Bu yıl kirazda 40 bin ton rekoltenin beklendiğini vurgulayan Çelik, yeni yeni tüccarların geleceğini bu durumun da hem ürünün kalitesini, hem de fiyatını artıracağını kaydetti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in hayal olan bir Kiraz Pazarını hayata geçirmesinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, bu tesisi bölgeye, Manisa'ya kazandıran Başkan Çelik'e teşekkür etti. Manisa'nın Türkiye'nin ve dünyanın meyve sebze deposu olduğunu belirten Berber, kiraz denilince artık Sancaklıbozköy'ün geldiğini söyledi. Tarımın merkezi olan Manisa'da üretilen ürünlerin dünyanın her tarafında tanıtılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Berber, "Geçen yıl ilk defa tüccarlarımız Kanada'ya kiraz ihracatı gerçekleştirdi. İnşallah bundan sonra sadece Kanada değil Uzakdoğu'ya da Türk Hava Yollarının uçtuğu dünyanın hangi ülkesi olursa olsun oralara inşallah kirazımız ihraç etmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, Kiraz Pazarı'nın önemli bir ticaret merkezi olacağını belirterek, Başkan Çelik'e böyle bir tesisi kazandırdığı için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Şehzadeler İlçe Müftüsü Mehmet Cesur'un okuduğu duanın ardından Ege Bölgesi'nin en büyük kiraz pazarı açıldı.

(SC-Y)



22.04.2017 19:05:28 TSI

NNNN

