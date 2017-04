YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Ekinci'den Miraç Kandili mesajı

ŞANLIURFA (İHA) - Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Miraç Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Ekinci mesajında "İnsanlığın bitmiş olduğu bir anda ortaya çıkan ve cahiliye döneminde bir güneş gibi insanların üzerine doğan İslam Peygamberi olan Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) en önemli mucizelerindendir. O gecede Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.), gece vakti Allah'ın emri ile Cebrail (A.S.) vasıtası ile Mekke'de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da yedi kat semayı aşıp yüce alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzuruna yükselmesi olayıdır. Miraç aynı zamanda mübarek Ramazan ayının da müjdecisi olarak kabul edilir. Bu mübarek günlerin feyiz ve bereket zincirlerinden bir halka olması hasebiyle Miraç'a ulaşmanın mutluluğu içerisinde olduğumuzu hatırlatarak, aynı zamanda 5 vakit namazın bu gecede farz kılındığını bilerek, dünyada devam eden savaşların bir an önce bitmesi ve İslam coğrafyasının içerisinde bulunduğu durumdan kurtulup bir an önce felaha ve barışa ermesi için ümmet olarak dua etmemiz gerekiyor. Son olarak tüm bu duygu ve düşüncelerle başta Şanlıurfalı hemşehrilerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandilini tebrik eder, Miraç Kandilinin tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisi ile İslam dünyasının içerisinde bulunmuş olduğu bu durumdan bir an önce kurtulmasını diliyorum" İfadelerini kullandı.

22.04.2017 19:14:15 TSI

