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Yatağanspor penaltılarda BAL'a tutundu

- Bölgesel Amatör Lig (BAL) playout maçında süper amatör lig şampiyonu Yeni Milasspor ile karşılaşan Yatağanspor, 2-0 mağlubiyetten skoru 2-2 ye getirdi. Uzatmalarda gol sesi çıkmayınca, Yatağanspor penaltı atışları sonunda rakibinin BAL hevesini gelecek yıllara bıraktı.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL)'a yükselme maçında BAL liginden Yatağanspor, Süper Amatör Lig şampiyonu Yeni Millaspor ile karşılaştı. Muğla Atatürk stadında oynana karşılaşmayı yaklaşık 3 bin 500 taraftar izlerdi. Maçın ilk yarısını Vali Amir Çiçek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Özfidan da izlerken, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık playout maçının tamamını birlikte izlediler.

Karşılaşma öncesi maçın favorisi olarak gösterilen Yatağanspor ilk yarıyı Yeni Milasppor'dan Emre'nin golü ile 1-0 mağlup tamamladı. Maçın ikinci yarısına baskılı başlayan Yatağanspor 68. Dakikada Yeni Mİlasspor'dan Ulaş'ın golü ile 2-0 geriye düştü. 2-0 geriye düştükten sonra kendine gelen Yatağanspor, 77. Dakikada Mustafa'nın golü ile skoru 2-1, 86'ncı dakikada ise Hakan'ın penaltı golü ile skoru 2-2'ye taşıdı.

90 dakika 2-2 sona ererken maçın uzatma dakikalarında iki takım da gol yollarında etkili olamayınca maçın 120 dakikası 2-2 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 5-3 üstünlük sağlayan Yatağanspor, rakibinin Bal hevesini gelecek yıllara bıraktı ve Bölgesel Amatör Lig'de Muğla'yı Ortaca Belediyeshpor ile birlikte temsil edecek

(BT)



22.04.2017 19:30:53 TSI

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