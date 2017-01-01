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Havran'da yaşlılara devlet desteği



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) -Havran Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan 'Yaşlı Bakım Kursu'nu bitiren kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen törene, Kaymakam Ahmet Türköz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve protokol üyeleri ile kursiyerlerin yakınları katıldı.

Kaymakamlık, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlemiş olduğu programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere, sosyal yaşamdaki dezavantajlı gruplardan olan yaşlıların bakımı ve hanelerinin temizliği konularında eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, "Projeye destek verip kursun başarıyla sonuçlanmasında katkıları bulunan başta Kaymakamımız Ahmet Türköz ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Mehmet Kuru olmak üzere emek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

(FT-BT)



22.04.2017 19:40:27 TSI

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