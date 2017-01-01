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Rektör Prof. Dr. Sami Özcan'ın 23 Nisan mesajı



KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, yayımladığı mesajında, "Ulusal egemenliğimizin ve var olma mücadelemizin ilk adımı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş günü, aynı zamanda dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılını kutlamanın gururunu ve sevincini hep birlikte yaşamaktayız" dedi.

Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin yokluklr ve güçlükler içerisinde istikll mücdelesin de gösterdiği zim ve krrlılık, bugün dh çğdş bir Türkiye için orty koyduğumuz çbnın d ilhm kynğıdır. Nitekim Mustafa Kemal Atatürk'ün, ulusal egemenliğin varlığını temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününü çocuklara bayram olarak armağan etmesi böyle bir anlam taşımaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız da aynı şuurla hareket ederek bu kutsal emaneti geleceğe taşıyacaklardır.

Bu vesileyle, öncelikle geleceğin gençleri olacak çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içten duygularımla kutlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıl dönümünde bu anlamlı günün yaşanmasına vesile olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve şahsında tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnetlerimi sunar, Allah'tan rahmet dilerim."

(IÇ-Y)



22.04.2017 21:18:12 TSI

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