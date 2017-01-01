23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BAYBURT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Koreliler Cirit'e hayran kaldı

23 Nisan 2017 Pazar, 06:57
Koreliler Cirit'e hayran kaldı
Koreliler Cirit'e hayran kaldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Beşir Kelleci
BAYBURT (İHA) - İlk kez Bayburt'ta cirit müsabakası izleyen Koreliler ata sporuna hayran kaldı.
Kore'de yaptıkları araştırmanın ardından cirit sporuna merak salan Koreli belgesel ekibi, ata sporunu hem yerinde izlemek hem de belgesel filmi çekmek üzere Cirit sporunun yaşatılmaya çalışıldığı nadir kentlerden Bayburt'ta geldi.
Turizm Haftası dolayısıyla İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Bayburt Atlı Spor Kulübü'nce düzenlenen gösteri maçını çeken belgesel ekibi müsabakayı da hayranlıkla izledi.
Koreli Belgesel Yönetmeni, Jang Moon Sung, Cirit müsabakası çekmek için Kore'den Bayburt'a kadar geldiklerini anlattı. İlk kez böyle bir gösteri izlediğini söyleyen Sung, şunları kaydetti:
"Korede okuduk ve araştırdık ki böyle bir spor yapılıyor ve bunun merkezi Bayburt. Bununla ilgili bir belgesel çekmek için Bayburt'a geldik. İlk defa Türkiye'ye geldik ve ilk defa cirit gösterisi izliyoruz. Beni en fazla şaşırtan şey atların bu kadar büyük olması ve bu sporu yaşatabilmek için hala kulüplerin olması. bu sporun yaşatılması için çalışmaların yapılması beni gerçekten çok şaşırttı. Burada ilk defa gördüm."
Koreliler müsabakanın ardından hayranlıkla izledikleri atlara binerek fotoğraf çekildi. Gösteri maçını Bayburtlu vatandaşlar da ilgiyle takip etti.
(BK-AA)

23.04.2017 07:05:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali İsmail Ustaoğlu: &quot;Milletimizin hizmetkârıyız&quot;
YEREL

VALİ İSMAİL USTAOĞLU: "MİLLETİMİZİN HİZMETKÂRIYIZ"
Vali İsmail Ustaoğlu'nun Miraç Kandili mesajı
YEREL

VALİ İSMAİL USTAOĞLU'NUN MİRAÇ KANDİLİ MESAJI
Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
YEREL

BAYBURT VALİSİ İSMAİL USTAOĞLU'NUN 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI
EN ÇOK OKUNANLAR
Türk bilim insanlarının Antarktika seferi
TEKNOLOJİ

TÜRK BİLİM İNSANLARININ ANTARKTİKA SEFERİ

 1
  • 2 İşte Suriye'de öldürülen hain
  • 3 Devrim gibi velayet kararı!
  • 4 23 Nisan 'Küçük Kıyamet'in de yıldönümü