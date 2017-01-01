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Adana Bölge çalışanları, Türkiye gazetesinin 48. yılını kutladı



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Bölge çalışanları, İhlas Medya Grubu'nun en kıdemli kuruluşu olan Türkiye gazetesinin 48. yılını kutladı.

Türkiye Gazetesi Bölge Koordinatörü Cumali Geleri, Dağıtım Bölge Müdürü Mehmet Güven ve büro müdürleri, gazete dağıtım personelleri, gazeteye gönül verenler ve ofis çalışanları bir yaş daha büyümenin sevincini yaşadı.

Bölge müdürlüğü salonunda yapılan toplantıda konuşan Cumali Geleri, "Bugün gazetemizin yarım asra yaklaşan 48. yılını ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm arkadaşlarımız ilk günkü heyecanla çalışıyoruz, toplumun adeta çimentosu olan gazetemizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için gece gündüz çalışmalıyız. Yeni neslin milli manevi değerlerine bağlı yetişmesi için bizlere çok büyük görevler düşüyor. Geceli gündüzlü, sabahın erken saatlerinde çok zor şartlarda abonelerimize gazetemizi ulaştıran fedakar dağıtım elemanlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu gazete sizlerin fedakarlığı ve velinimetimiz okuyucularımız desteği sayesinde gelişti bugünlere geldi" dedi.

Cumali Geleri şöyle devam etti:

"Merhum Enver abimizin altın nasihatlerini unutmadan işimize sahip çıkacağız. ''Bir dava, eğer millet sahip çıkarsa yürür ve büyür", "Muvaffak olmak için mütevazı olunuz", "Bir gazetenin arkasında dev sermaye yoksa reklam verilmiyorsa, kadrosu vatan toprağı kadar temiz bir avuç Anadolu çocuğundan ibaretse ve bu çocuklar 14 sene parası, sıhhati, mesaisi, kalemi ve vücuduyla var olabilme savaşı vermişse O, bir gazete değil, bayraktır", "Bizim işimizin, yüzde sekseni gönül yapmaktır" şuuruyla çalışacağız koşacağız."

Toplantı sonrası yeni abone hedefleri alındı, slayt gösterisi ile maziyi yadeldi, 48. yıl pastası kesilerek, hoş sohbetler yapıldı.

(ADN-Y)



23.04.2017 08:56:05 TSI

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