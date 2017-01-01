23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
23 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adana Bölge çalışanları, Türkiye gazetesinin 48. yılını kutladı

23 Nisan 2017 Pazar, 08:48
Adana Bölge çalışanları, Türkiye gazetesinin 48. yılını kutladı
Adana Bölge çalışanları, Türkiye gazetesinin 48. yılını kutladı

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Bölge çalışanları, İhlas Medya Grubu'nun en kıdemli kuruluşu olan Türkiye gazetesinin 48. yılını kutladı.
Türkiye Gazetesi Bölge Koordinatörü Cumali Geleri, Dağıtım Bölge Müdürü Mehmet Güven ve büro müdürleri, gazete dağıtım personelleri, gazeteye gönül verenler ve ofis çalışanları bir yaş daha büyümenin sevincini yaşadı.
Bölge müdürlüğü salonunda yapılan toplantıda konuşan Cumali Geleri, "Bugün gazetemizin yarım asra yaklaşan 48. yılını ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm arkadaşlarımız ilk günkü heyecanla çalışıyoruz, toplumun adeta çimentosu olan gazetemizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için gece gündüz çalışmalıyız. Yeni neslin milli manevi değerlerine bağlı yetişmesi için bizlere çok büyük görevler düşüyor. Geceli gündüzlü, sabahın erken saatlerinde çok zor şartlarda abonelerimize gazetemizi ulaştıran fedakar dağıtım elemanlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Bu gazete sizlerin fedakarlığı ve velinimetimiz okuyucularımız desteği sayesinde gelişti bugünlere geldi" dedi.
Cumali Geleri şöyle devam etti:
"Merhum Enver abimizin altın nasihatlerini unutmadan işimize sahip çıkacağız. ''Bir dava, eğer millet sahip çıkarsa yürür ve büyür", "Muvaffak olmak için mütevazı olunuz", "Bir gazetenin arkasında dev sermaye yoksa reklam verilmiyorsa, kadrosu vatan toprağı kadar temiz bir avuç Anadolu çocuğundan ibaretse ve bu çocuklar 14 sene parası, sıhhati, mesaisi, kalemi ve vücuduyla var olabilme savaşı vermişse O, bir gazete değil, bayraktır", "Bizim işimizin, yüzde sekseni gönül yapmaktır" şuuruyla çalışacağız koşacağız."
Toplantı sonrası yeni abone hedefleri alındı, slayt gösterisi ile maziyi yadeldi, 48. yıl pastası kesilerek, hoş sohbetler yapıldı.
(ADN-Y)

23.04.2017 08:56:05 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Tartıştığı eşini bıçakla öldürdüğü iddiası
YEREL

TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASI
Kozan'da Uçurtma Şenliği
YEREL

KOZAN'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
GÜNCELLEME - Adana'da otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DA OTOMOBİL SULAMA KANALINA DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ
GÜNCELLEME - Adana'daki silahlı saldırı
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
Adana'daki DEAŞ operasyonu
YEREL

ADANA'DAKİ DEAŞ OPERASYONU
Adana otomobil sulama kanalına devrildi: 1 yaralı
YEREL

ADANA OTOMOBİL SULAMA KANALINA DEVRİLDİ: 1 YARALI
Adana'da basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale
YEREL

ADANA'DA BASIN AÇIKLAMASI YAPMAK İSTEYEN GRUBA MÜDAHALE
&quot;Satılık köpek ilanıyla&quot; dolandırıcılık iddiası
YEREL

"SATILIK KÖPEK İLANIYLA" DOLANDIRICILIK İDDİASI
Adana'daki silahlı saldırı
YEREL

ADANA'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
Kozan HEM'den Vali Demirtaş'a yöreye özgü kilim
YEREL

KOZAN HEM'DEN VALİ DEMİRTAŞ'A YÖREYE ÖZGÜ KİLİM
Otomobillere çarpan ambulans devrildi: 4 yaralı
YEREL

OTOMOBİLLERE ÇARPAN AMBULANS DEVRİLDİ: 4 YARALI
Kozan'da liselerde Tubitak Bilim Fuarları açıldı
YEREL

KOZAN'DA LİSELERDE TUBİTAK BİLİM FUARLARI AÇILDI
Adana'da pazarcıların yer kavgası: 5 yaralı
YEREL

ADANA'DA PAZARCILARIN YER KAVGASI: 5 YARALI
Adana'nın 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

ADANA'NIN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
YEREL

DOĞU AKDENİZ İÇİN FIRTINA UYARISI
Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
YEREL

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI
GÜNCELLEME - Adana'da kapalı otoparkta yangın
YEREL

GÜNCELLEME - ADANA'DA KAPALI OTOPARKTA YANGIN
Adana'da kapalı otoparkta yangın
YEREL

ADANA'DA KAPALI OTOPARKTA YANGIN
EN ÇOK OKUNANLAR
Anne-babaya ortak velayet
GÜNDEM

DEVRİM GİBİ VELAYET KARARI!

 1
  • 2 Hayatını hayranına borçlu! Eğer fark etmeseydi...
  • 3 Bu besinler göz rengini değiştiriyor!
  • 4 İşte Suriye'de öldürülen hain