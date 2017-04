YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karaağaçlı referandumda Türkiye rekoru kırdı

Karaağaçlı referandumda Türkiye rekoru kırdı

- Karaağaçlı beldesinde sadece 2 hayır oyu çıktı



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş'un Karaağaçlı beldesi, anayasa değişikliği referandumunda yüzde 99,9 evet oyu ve 99,9 katılım oranıyla Türkiye rekoru kırdı.

Bin 181 seçmenin bulunduğu Karaağaçlı beldesinde, bin 179 seçmen sandık başına giderek oy kullandı. Bin 174 oyun geçerli olduğu beldede; bin 172 'evet' oyu çıkarken, 2 'hayır' oyu ve 5 geçersiz oy çıktı. Referandum oylamasının ardından bir araya gelen belde sakinleri, birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Bir kahvehanede toplanan belde sakinleri, ülkenin geleceğini oyladıklarını söylediler. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaağaçlı Belediye Başkanı Suphi Özbayan, birlik ve beraberlik için burada kullanılan oyun yüzde 99,9'unun evet çıktığını söyledi. Toplam oy sayılarının bin 181 olduğunu ifade eden Özbayan, "Bunun bin 172'si evet, 2'si hayır ve 5 tanesi de geçersiz çıkmıştır. Türkiye'ye şöyle bir mesaj vermiştir; hep kardeşlik ve birlik içerisinde yaşamamızı kanıtlamıştır. Onun için doğusu, batısı, kuzeyi hepsi bizim kardeşlerimizdir" dedi.



"Kılıçdaroğlu doğruya da hayır diyor, yanlışa da hayır diyor"

"Bu 18 maddenin üzerine keşke Kılıçdaroğlu da dahil olsaydı" diyen Özbayan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yani bir projesi olsaydı, deseydi ki; 'Bu maddelerin 10 tanesi doğrudur, 10 tanesi yanlıştır', milleti bir aydınlatsaydı. Ama maalesef onun bir projesi yok, sadece doğruya da hayır diyor, yanlışa da hayır diyor. Herhalde bunları birbirinden ayıramıyor, bizim doğu milleti biliyor. Kürt, Türkiye'nin her zaman birlik ve beraberliğini istemiştir, tüm ümmet için bu önemlidir. Karaağaçlı tüm ümmet için evet demiştir, evet demeye de devam edecektir. Biz, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman arkasındayız. Geçmişte rahmetli Menderes'i nasıl yediler, rahmetli Özal'ı nasıl yediler, ama Recep Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyiz ve doğu her zaman buna sahip çıkmıştır, sahip çıkacaktır. Bundan sonrası ölümüne de olsa yine sahip çıkacak."

AK Parti Muş Eski Milletvekili Adayı Abdusselam Er de, bugünün kendileri için onurlu bir gün olduğunu kaydetti. 16 Nisan referandumunda beldeler arasında Türkiye birinciliğini kazanan Karaağaçlı beldesinde olmanın kendileri için çok büyük bir onur olduğunu ifade eden Er, "Doğuda, Muş'ta bir beldenin kardeşlik üzerine, barış üzerine ve Türkiye'nin istikrarı üzerine Türkiye şampiyonu olması çok önemli bir mesajdır. Burada Karaağaçlı halkı Türkiye'nin birlik, beraberliği için, bütünlüğü için, Türkiye'deki herkesin kardeşliği için evet demiştir ve Türkiye'deki en fazla eveti demiştir. Karaağaçlı buradan Edirne'ye de, Trabzon'a da, Ordu'ya da, Hakkari'ye de, Türkiye'nin her tarafına da kardeşlik mesajı göndermiştir. Artık Doğu ve Güneydoğu halkı kan istemiyor, kavga istemiyor, barış istiyor. Bizim için Trakyalı da kardeşimizdir, Karadenizlisi de kardeşimizdir, Güneylisi de kardeşimizdir, bütün dünya coğrafyasındaki İslam alemi de bizim kardeşimizdir. Biz insanlığa barış mesajını buradan vermek istiyoruz. Bugün yüzde yüze yakın bir katılım ve bunun içinde yüzde 99,9'la evet demiştir Karaağaçlı. Sadece seçime evet dememiştir Karaağaçlı. Karaağaçlı, Türkiye'deki istikrara evet demiştir, çocuklarımızın geleceğine evet demiştir. Artık kan dökülmesin, artık çocuklarımız ağlamasın, Türkiye'deki çocuklarımız yarın Allah korusun Filistin, Suriye'deki çocuklar gibi olmasın, denizlere dökülmesinler. Biz çocuklarımızın geleceğini düşünerek birlik, beraberlik içerisinde Türkiye'ye evet dedik. Buradan Türkiye'ye selam olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Saadettin Ortaç ise, Karaağaçlı'nın istikrarı oyladığını, çocukların geleceğini oyladığını, kardeşliği oyladığını ve Türkiye için kardeşliği oyladığını ifade ederek, "Burada bin 174 oydan 2 oy hayır çıktı. O iki oyu kullananlarda bizim kardeşimiz, o da bizim canımız. Belki o oyu kullanan kardeşimdir, belki ağabeyimdir, belki amcamdır. Fakat bin 172 kişi bu iki kişiye saygı duydu ve saygı duyacağız. Bazıları da bu referandum oylamasında Türkiye genelinde 25 milyon evet diyenlere de saygı duymasını bilmelidirler" şeklinde konuştu.

23.04.2017 09:05:15 TSI

